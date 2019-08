Dode vrouw (78) Oostkapelle: verdachte wordt moord cq doodslag ten laste gelegd

De verdachte moet op 3 september verschijnen voor de rechtbank in Middelburg. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. Het gaat dan om een zogeheten pro forma-zitting. De rechter zal dan bepalen of de man langer vast moet blijven zitten.

De 56-jarige verdachte werd op 29 mei opgepakt op appartementencomplex Parc Zonnehove in Oostkapelle. Dat was vijf dagen na de vondst van een dode buurvrouw. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie loopt het onderzoek naar de zaak nog steeds. Over de stand van zaken worden verder geen mededelingen gedaan. Wat het OM de verdachte ten laste gaat leggen is nog niet bepaald, aldus een woordvoerder. Dat kan moord zijn, of doodslag, afhankelijk van het onderzoek en het bewijsmateriaal.