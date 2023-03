Dode in Koewacht is vrouw van 64 uit Oostende, kennis (32) van haar is opgepakt

The Traveling Trashcans wint vierde voorronde Spectra; acht halve finalisten zijn bekend

The Traveling Trashcans heeft de vierde en laatste voorronde van muziekwedstrijd Spectra gewonnen. In Podium De Klomp in Ovezande veroverde deze band een plekje in de halve finale van de Zeeuwse popwedstrijd.