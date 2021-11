Dode in Kanaal Retranchement: twee scenario’s mogelijk, politie zoekt mogelijk verdachte passant

Werk van Bibi Skaja uit Vlissingen hangt tussen de grote meesters in het Rijksmuse­um

VLISSINGEN - De Vlissingse Bibi Skaja (43) zat diep in een burn-out toen George Floyd in Amerika omkwam door politiegeweld. Het raakte haar zo dat ze besloot haar kwasten te pakken en een portret van hem te maken. Bijna anderhalf jaar later is haar werk te bewonderen in het Rijksmuseum in Amsterdam.

13 november