Dode bij mysterieus ongeval in Walsoorden, twee mannen aangehouden

Waar het ongeluk is gebeurd en wat zich precies heeft afgespeeld, was zondagnacht nog onduidelijk. Specialisten van de politie onderzoeken de toedracht.

Met het ongeval bij Walsoorden komt het aantal dodelijke slachtoffers in het Zeeuwse verkeer dit jaar al op 22. Dat zijn er aanzienlijk meer dan in de voorgaande jaren. In de periode 2017 tot en met 2021 varieerde het aantal van 11 tot 18 per jaar.