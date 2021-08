Documentaireserie over Scheldepeloton met Middelburgse Giro-winnaar

Cybercrimi­ne­len maakten in één maand 1,6 miljoen euro buit in Zeeland en West-Bra­bant: ‘Wees alert!’, waarschuwt de politie

13:34 VLISSINGEN - Cybercriminelen hebben vorige maand flink meer geld buitgemaakt in Zeeland en West-Brabant. Slachtoffers gingen in juli in totaal voor ruim 1,6 miljoen euro het schip in. De politie waarschuwt daarom extra voor verdachte mails, telefoontjes en berichtjes. ‘Wees alert, ook in de zomervakantie!’