Documentaire over laatste Kustmarathon van Lein Lievense: ‘Opgeven? Amme nooit nie’

Het sportfestijn was dit jaar doordrenkt van emotie, vanwege het afscheid van Lievense. Hij is ongeneeslijk ziek. Margot Schotel en Milou Roemeling van Omroep Zeeland volgden, samen met cameraman Sebastiaan Hoekman, een jaar lang de voorbereidingen van deze zestiende editie.

Het idee voor de documentaire was niet ingegeven door het afscheid. ,,Het was onze bedoeling dat we de vrijwilligers en het organisatiecomité zouden volgen, om te laten zien hoeveel moeite het kost om de Kustmarathon elk jaar mogelijk te maken", zegt Schotel. ,,Ik vind dat zij het sociale cement van de samenleving zijn. Het is allemaal liefdewerk oud papier. Veel mensen steken daar zo ontzettend veel tijd in. Waarom doen ze dat? We wilden dat aspect belichten en het synchroon laten lopen met de moeite die lopers moeten doen om die marathon te kunnen uitlopen.”

Ze begonnen te filmen in oktober 2017, op de eerste dag na de vijftiende editie. Begin dit jaar bleek dat Lein Lievense ernstig ziek is: leverkanker. Dat gaf de documentaire een heel andere wending. ,,We konden niet om zijn ziekte heen”, zegt Schotel. Lievense verleende alle medewerking en toont zich openhartig. ,,Hij heeft er even over na moeten denken, maar daarna heeft hij gezegd: je mag blijven draaien, maar je moet me wel beloven dat je er geen sentimenteel verhaal van maakt. Dat wilde hij absoluut niet.”

De documentaire volgt naast Lein en Lenie Lievense drie lopers: hun dochter Angela Goedman-Lievense, Henk van der Poel uit Westkapelle en Daniella Evers uit Middelburg. Zij voeren allemaal hun eigen strijd in de aanloop naar de Kustmarathon. Van der Poel is een van de ‘Uutlopers’ (die alle edities hebben gelopen), maar fysiek wordt het steeds zwaarder. Evers heeft diabetes. ,,Ik wil bewijzen dat ik de ziekte een lesje kan leren", zegt zij.

Het loopweekend groeit uit tot een indrukwekkend eerbetoon aan Lievense. Ondanks zijn broze gezondheid is hij zowel bij de start als de finish van de marathon aanwezig. ,,Die dag was voor hem en Lenie zó emotioneel", zegt Schotel. ,,Als je zag hoeveel mensen op hem afkwamen en iets zeiden en hun medeleven en waardering toonden... Ik vond het heel imposant om dat van zo nabij mee te maken.”

The Juke Joints: ‘Optreden is nooit gesneden koek’

Margot Schotel werkte de afgelopen periode niet alleen aan de documentaire over de Kustmarathon, maar tegelijkertijd aan een film over de band The Juke Joints: This is it, 35 jaar blues van Zeeuwse bodem. Deze is op oudjaarsdag te zien bij Omroep Zeeland.

Het 35-jarig bestaan was aanleiding om Peter Kempe (zang/drums), Michel ‘Boogie Mike’ Staat (gitaar), John ‘Sonnyboy’ van der Broek (harmonica/accordeon) en Derk Korpershoek (bas) langere tijd te volgen. Maar ook dook Schotel in het verleden van de bluesrockband, aan de hand van archiefmateriaal en gesprekken met oud-leden.

The Juke Joints weten steevast een zaal op z’n kop te zetten. In de documentaire komt onder anderen een fan aan het woord die hen al 220 keer heeft zien spelen en nog nooit is teleurgesteld. Het is een feestband, maar wel een die tot de landelijke top behoort. Zowel in 2012 als in 2016 won het kwartet de prijs voor de beste bluesband van Nederland.

Volledig scherm Beeld uit de documentaire ‘This is it, 35 jaar blues van Zeeuwse bodem’: The Juke Joints ontspannen op zee tijdens hun bezoek aan Estepona (Spanje). © Omroep Zeeland

This is it laat de band zien tijdens diverse concerten, onder meer in De Piek, De Spot en op het ‘eigen’ Bluesfestival in Kwadendamme, maar ook tijdens de buitenlandse trips die ze regelmatig ondernemen, zoals in juni van dit jaar naar het Spaanse Estepona.

Optreden is hun passie. ,,Het is elke keer anders”, zegt Peter Kempe. ,,Het is nooit gesneden koek.” Voor gitarist Michel Staat is niets mooier dan op het podium staan. ,,Ik zou niet anders willen. Als we drie weken niet spelen, word ik onrustig.”