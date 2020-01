Documentaire in de maak over Goese kunstenaar Reynier de Muynck: ‘Hij heeft me aangeraakt’

GOES - Over kunstenaar en fijnschilder Reynier de Muynck wordt een documentaire gemaakt. 'Liefde redt’ belicht leven en werk van de in 2017 overleden markante Goesenaar. De opnames zijn bijna klaar, maar voor de montage en nabewerking is geld nodig.