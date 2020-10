Dockwize lanceert ambitieus groeiprogramma: 3000 banen erbij in Zeeland

VLISSINGEN - In vijf jaar tijd 3000 banen in Zeeland erbij. Dat is de inzet van het innovatiebolwerk Dockwize. Hoe? Met een groeiprogramma dat ambitieuze ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) moet katapulteren.

Het groeiprogramma begint op 10 december en duurt twee jaar. ,,Dockwize zoekt nu naar de eerste acht ondernemers die een sterke wil hebben om flink te groeien. We mikken specifiek op mkb-bedrijven met 10 tot 25 arbeidsplaatsen”, zegt Marlon Baarends, manager startup- en innovatieprogramma's bij Dockwize.

Intensieve begeleiding

,,In die twee jaar krijgen de ondernemers intensieve begeleiding en gaan we in twaalf tweedaagse interactieve sessies aan de slag met hun ambities. Het minimale doel is om bij ieder van hen binnen vijf jaar voor een omzetverdubbeling te zorgen. Dit zorgt tegelijkertijd in Zeeland voor meer banen, innovatie en aantrekkingskracht.”

Quote Dockwize zoekt nu naar acht onderne­mers die een sterke wil hebben om flink te groeien. Marlon Baarends, Dockwize

Banenmotor

Het doel is zo in vijf jaar tijd 3000 nieuwe banen te scheppen. Baarends: ,,En daarmee kunnen we Zeeland nog beter op de kaart zetten als innovatieve, kansrijke regio.” Dockwize mikt specifiek op kleinere, vitale en vindingrijke mkb-bedrijven. Het midden- en kleinbedrijf is immers de banenmotor van Zeeland. Als Dockwize en topondernemers in het mkb de krachten bundelen kan dat de Zeeuwse economie echt vooruit helpen en de concurrentiepositie van bedrijven verbeteren, onderstreept Baarends.

Pitch

Ondernemers kunnen zich voor het groeiprogramma aanmelden door een pitch in te dienen. ,,Deze beoordelen we samen met Zeeuwse topondernemers, zoals Wouter de Vries van webwinkel YourSurprise. Uiteindelijk willen we een team vormen met de meest ambitieuze, gedreven en talentvolle ondernemers die Zeeland rijk is en die hun groeiambities graag waar willen maken.”

Ambassadeurs

Deelnemers gaan in het tweejarige programma ook leren van de fine fleur van ondernemend Zeeland. Ambassadeurs zijn onder andere Daniël Lodders (Saman Groep) en Wim Bouman (voorheen Bouman Kantoor Totaal, nu Horecabaas en BGB Office Solutions). Baarends: ,,Niemand weet meer van groei dan zij. Zij weten wat het vergt om doelen te behalen én zij weten hoe je dat doet.”

Werkruimte

Dockwize is een broedplaats voor startups en scaleups: bedrijven die een innovatief product of dienst in de markt willen zetten of al een bestaand bedrijf die (versneld) wil groeien. Vernieuwend is het sleutelwoord. Dockwize biedt programma’s aan voor studenten, startups en vernieuwers. In Vlissingen biedt het werkruimte voor beginnende ondernemers. Ook zet Dockwize netwerkbijeenkomsten op touw, weet het de weg naar financieringsmogelijkheden en legt het verbindingen tussen ondernemer, onderzoek en onderwijs. Dockwize wordt gedragen door de partners HZ University of Applied Sciences, Economische Impuls Zeeland en de provincie.