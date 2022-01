Dit zijn Zeeuwen in 2022 kwijt aan hun gemeente

Boekhandel Dieleman gaat toch door en blijft een familiebe­drijf

THOLEN - Zes dagen per week werken, daar had Joyce Verwijs geen trek meer in. Maar als eigenaar van Boekhandel Dieleman in Tholen-Stad kwam ze er niet onderuit. Ze was het zat, zette haar boekhandel te koop en wist die nét voor kerst te verkopen. Per 8 maart 2022 gaat haar zaak met vijf personeelsleden over naar ondernemer Frans Davelaar. In zijn familieonderneming wordt Boekhandel Dieleman de 10e boekhandel.

3 januari