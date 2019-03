Dit zijn ze dan: de Zeeuwse mannen van Thierry

Lijsttrekker Fred Walravens (58) uit Hulst, is getrouwd en vader van een zoon en een dochter. Hij heeft een eigen adviesbureau op het gebied van laboratoria in de (petro)chemische industrie. Wil zich inzetten voor een sterk Zeeland waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Enquete poll Forum voor Democratie verdient een plek in Gedeputeerde Staten Eens

Oneens Forum voor Democratie verdient een plek in Gedeputeerde Staten Eens (49%)

Oneens (51%)

Robert Koevoets, 47 jaar oud, is geboren en getogen in Terneuzen. Advocaat sinds 1997 en eigenaar van een advocatenkantoor in Rotterdam. Gespecialiseerd in Strafrecht en Immigratie. ,,Het beleid van de huidige politieke machthebbers op gebied van klimaat en Immigratie is dermate drastisch dat dit ook consequenties voor de burger in de provincie zal hebben. Namens FvD wil ik waken voor een leefbaar Zeeland en behoud van het prachtige Zeeuwse landschap.”

De 55-jarige Robert Brunke is zelfstandig ondernemer. Hij is eigenaar van broodjeszaak The FoodCompany in Vlissingen en voorheen van café 2x bellen. Brunke is al jaren actief in de lokale politiek, recentelijk met Perspectief op Vlissingen (voorheen Progressief Ondernemend Vlissingen), eerder met de Lokale Partij Vlissingen. ,,In Zeeland zijn al zoveel overheids(bedrijven) verdwenen door centralisatie en er komt weinig voor terug. Zeeland moet een mooie maar dynamische provincie worden waar mensen graag willen wonen en werken!”

Eelco van Hoecke (45) is geboren te Axel en getogen te Zuiddorpe. Hij woont in Heikant en werkt als geschiedenisleraar aan het Norbertuscollege in Roosendaal. Hij wil zich vooral inzetten voor het behoud en uitbreiding van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in Zeeland. Verder wil hij de Zeeuwse industrie en de Zeeuwse vissers beschermen tegen al te drastische (Europese dan wel landelijke) milieumaatregelen. Van Hoecke reisde in 2015 naar het stalinistische bolwerk Noord-Korea. ‘Geen enkele angst, alleen maar vrolijke gezichten’. Een leerling prijst hem als ‘leraar die geweldige verhalen kan vertellen, meest boeiende leraar die ik ooit heb gehad!”