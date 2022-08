Dit zijn de Zeeuwse radiomakers van Radio 4

Het mediapark in Hilversum doet aan als een minidorp - er is een supermarktje en zelfs een kinderopvang voor ‘mediamensen’. Achter de slagboom bevindt zich op de derde verdieping van een groot NPO-gebouw de studio van Radio 4, de zender die zich richt op klassieke muziek. Dat doet die onder meer met twee Zeeuwen: Ab Nieuwdorp (Avrotros) en Sander Zwiep (Omroep Max).

De twee hebben tijdens hun uitzendingen - eerstgenoemde in de ochtend van 9.00 tot 12.00 uur, de ander in de middag van 14.00 tot 16.00 uur - gemakkelijk de tijd om even te praten. De meeste werken die ze in De Klassieken (Nieuwdorp) en Maatwerk (Zwiep) laten horen, duren langer dan een paar minuutjes. Wat dat betreft, heeft Radio 4 een kalme ‘hartslag’, er is geen gejaag zoals bij de snelle jongens in het commerciële radiolandschap. ,,Soms laten we stukken van veertig minuten horen”, zegt Nieuwdorp (47). ,,Dat is dan ook wel fijn, want zo heeft een componist het immers ook bedoeld.”

Napoleon

Natuurlijk laten de twee hun stem wel horen. Sterker nog, dat doen ze graag. Maar ze beperken zich tot een rake bezinning bij of achtergrondinformatie over het stuk dat te horen was. Nieuwdorp voelt zich te gast aan de koffietafel bij mensen thuis, legt hij uit. En dus kan hij vertellen over Beethoven die een symfonie aan Napoleon wilde opdragen, maar daarvan afzag toen diens ego te groot werd. Nieuwdorps onderwijsverleden - hij stond voor de klas in onder andere Bristol en Trondheim - speelt misschien ook wel een rol. Laat hem maar de gids zijn. ,,Die info tussendoor willen luisteraars horen”, beaamt hij. ,,Ik wil ze iets meegeven.”

Zwiep (34) herkent dat wel. Media hébben iets, vindt hij. ,,Iets opvangen en verspreiden, zodat het bij veel hoofden weer naar binnen komt, is iets bijzonders. Op televisie is alles concreet, omdat je zintuigen alles aangereikt krijgen. Dat is bij radio niet zo.”

Als klein kind reisde Zwiep wel eens met zijn vader mee naar Hilversum, waar die werkte. ,,Dan mocht ik mee naar de studio’s. Ik groeide op met de aftelklok, het mengpaneel en een automaat met chocolademelk. Later ging ik met een studiegenoot wel eens met de trein naar Hilversum. Dan struinden we langs de omroepgebouwen om te zien of we bekende Nederlanders konden zien, om de magie te ervaren.”

Net voorbij de 30 zijn en zó in de klassieke muziek zitten: Zwiep beseft dat het uitzonderlijk is. Leeftijdsgenoten zitten eerder bij Q-Music (bijvoorbeeld Kai Merckx uit Sint Jansteen) of Radio 538. ,,Maar het wil ook niet zeggen dat ik geen andere muziek luister”, zegt Zwiep. ,,Soms zoek ik ook even SlamFM op, maar na een tijdje heb ik dat wel weer gehoord, die vier akkoorden van housemuziek. Mijn passie ligt nu eenmaal bij klassiek. Daarom ben ik ook zo thuis op deze zender. Ik denk dat er geen enkele publieke zender is, waar je als maker zoveel vrijheid krijgt om de muziek uit te kiezen en je gedachten erop los te laten. Het is hier een muzikale speeltuin. Ze geven je het vertrouwen, dan heb je ook zin om dat waar te maken.”

Ook Nieuwdorp past de Radio 4-jas als gegoten. Het bestaan van de zender was een van de redenen voor hem om de radiowereld te gaan verkennen. Die heeft voor hem nog steeds iets magisch. ,,Je stem, muziek, woordkeuze. Je relateren tot de luisteraar en een wereld creëren waarin er genoeg ruimte is voor de luisteraar om daarin rond te dwalen.”

Maffe mok

Hoe goed Radio 4 in Zeeland beluisterd wordt, is niet bekend. Het is moeilijk om de (analoge) luistercijfers te koppelen aan geografische parameters. Feit is wel dat er regelmatig een berichtje uit de provincie binnenkomt in de studio. Die berichten zien de radiomakers dan verschijnen op hun scherm. ,,Zo’n app is een waardevolle toevoeging”, zegt Nieuwdorp. ,,Anders ben je alleen maar aan het zenden. Nu is er contact. Dat is leuk en interessant. Soms delen mensen waar ze zijn, of waaraan ze moeten denken bij de muziek. Of ze zien op de webcam - want meekijken kan ook - dat ik mijn koffie uit een maffe mok drink, haha.”

Het moet rond 1990 geweest zijn dat Ab Nieuwdorp (1975) naar de Radio 4 belde om een tuba-stuk aan te vragen. En warempel, het werd afgespeeld. Thuis, bij zijn verzameling cd’s moet hij het bandje ervan nog ergens hebben. Nieuwdorp werd geboren in Goes en vertrok na zijn periode op het Buys Ballot College uit Zeeland om te gaan studeren in Utrecht. Daar deed hij een opleiding Tuba aan het Conservatorium, en Engels aan de universiteit. Daarna volgden periodes waarin hij in Engeland en Noorwegen werkte als docent. Regelmatig bezoekt hij Zeeland nog, beroepsmatig - bijvoorbeeld als presentator bij een concert - en omdat er familie woont. ,,Toen ik laatst bij de Dorcas-kringloopwinkel in Kapelle was, sprak iemand me aan: ‘jij bent toch van Radio 4?’ Dat is leuk. Ik ben me er natuurlijk ook van bewust dat we niet alleen voor Midden-Nederland uitzenden. We zijn er voor iedereen.”

Sander Zwiep (1988) ging in Goes naar het Calvijn College en ziet de jaren in Zeeland als de periode die hem heeft gevormd. Zijn voornaamste kennismaking met muziek was bij de pianolessen van Ab Brouwer in Biezelinge. ,,Daarna begeleidde ik een schoolkoortje en belandde ik in een bandje. Dat maakt dat Zeeland iets bijzonders voor me betekent. Het is niet voor niets dat die jongens van Racoon ook liedjes over Goes schrijven.” Ook Zwiep keert regelmatig terug naar de provincie. ,,Natuurlijk omdat mijn ouders er wonen, maar ook omdat ik het heerlijk vind om rond te struinen door de Zeeuwse kringloopwinkels, op zoek naar tweedehands cd’tjes met klassieke muziek. Die kan ik dan weer laten horen in mijn programma.” Zwiep woont in het midden van het land. ,,Dat is puur vanwege de werkgelegenheid. Gaat Omroep Zeeland plots een klassiek muziekprogramma laten horen, dan wordt dat interessant.”