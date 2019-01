Dit zijn de Zeeuwse Frekkels

Aanpak lerarente­kort: ‘Lesgeven moet aantrekke­lij­ker worden’

25 januari GOES - Educatieve centra waar kinderen vijf dagen per week, vijftig weken per jaar van 7 tot 7 terecht kunnen voor zorg, (passend) onderwijs, sport, cultuur en kinderopvang. Dat is één van de vernieuwingen waarmee het Zeeuwse onderwijsveld het lerarentekort te lijf wil gaan.