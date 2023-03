Dit zijn de twaalf lijsttrekkers bij de Zeeuwse waterschapsverkiezingen

Partij voor Zeeland: Gert-Jan Minderhoud

Een van de oudgedienden inmiddels in het waterschapsbestuur. Minderhoud heeft het er maar druk mee, want behalve agrariër en waterschapsbestuurder is hij ook burgercommissielid bij de provincie én raadslid in de gemeente Borsele. In elk geval neemt hij nooit een blad voor de mond. Bij het waterschap is hij opnieuw lijsttrekker, al blijft Marien Weststrate - nummer 2 op de lijst - de belangrijkste man voor Partij voor Zeeland.

CDA: Carla Michielsen

Was fractievolger voor het CDA in de gemeenteraad in Goes, voordat zij in 2015 overstapte naar het algemeen bestuur van het waterschap. Sinds een jaar maakt ze ook deel uit van het dagelijks bestuur. Die plek kwam vrij, doordat partijgenoot Denis Steijaert wethouder in Hulst werd. Michielsen, jarenlang werkzaam geweest bij de ZLTO, beheert de financiën van het waterschap, zeker in deze tijd een van de belangrijkste portefeuilles.

SGP: Gert van Kralingen

Oud-directeur van de Walcherse Bouw Unie, die al sinds zijn komst naar het waterschap in 2015 in het dagelijks bestuur zit. De afgelopen periode had hij vooral te kampen met projecten die miljoenen duurder uitpakten dan verwacht, zoals renovaties van rioolwaterzuiveringen en investeringen in zonnepanelen. Ondanks de kritiek daarop, bleef hij monter. Eind vorig jaar kreeg hij ook de peperdure dijkversterking in Hansweert op zijn bord.

PvdA: Ron de Kort

Al jarenlang betrokken bij de gemeentepolitiek in Hulst en tussen 2011 en 2015 Statenlid voor de PvdA. Vier jaar geleden kwam hij in het algemeen bestuur van het waterschap, doordat Kris Reijnierse afhaakte. Later werd hij, door het vertrek van Maarten Rossen, fractievoorzitter. En nu dus ook lijsttrekker. De PvdA wil na de verkiezingen nauw gaan samenwerken met Water Natuurlijk en de (niet-gekozen) fractie Natuurterreinen.

VVD: Nathalie de Visser

Een nieuw gezicht bij de VVD, als opvolger voor Conny Almekinders, die na vele jaren waterschapswerk een stapje terugdoet. De Visser heeft een ruime staat van dienst op het gebied van archeologie en begon in 2016 een eigen adviesbureau op het gebied van landschap, cultureel erfgoed en toerisme. Momenteel werkt ze namens de provincie onder meer als projectleider voor het Grenspark Groot Saeftinghe.

Water Natuurlijk: Marleen Blommaert

Vier jaar geleden werd Blommaert onverwacht met voorkeursstemmen gekozen. Zij besloot haar zetel ook in te nemen, waardoor Frans van Kollem plaats moest maken. Blommaert, tot voor kort columniste van de PZC, bleek al snel de vanzelfsprekende leider van de fractie. Water Natuurlijk wordt gesteund door D66, GroenLinks en Volt. Na de verkiezingen zal er nauw worden samengewerkt met de PvdA en de fractie Natuurterreinen.

50Plus: Johan Hessing

Zelfbenoemd geweten van het waterschapsbestuur en zonder twijfel het meest aanwezige bestuurslid in de afgelopen vier jaar. Laat, niet tot ieders genoegen, geen kans voorbijgaan het woord te voeren en stelde een duizelingwekkende hoeveelheid schriftelijke vragen. ,,Ik voel me hier als een vis in het water”, zei Hessing twee weken geleden bij de aftrap van de verkiezingscampagne. Hij strijdt vooral voor lagere waterschapslasten.

AWP: Lou Waterman

De lijsttrekker met dé ideale naam voor de waterschapsverkiezingen. Toch gokt hij op twee paarden, want Waterman is ook lijsttrekker bij de verkiezingen voor Provinciale Staten namens AWP, voorheen Algemene Waterschapspartij. Hij gaat al ruim twintig jaar mee in het waterschapsbestuur. Ook was hij, tot 2014, zestien jaar raadslid in Vlissingen, eerst voor het CDA, later voor Partij Souburg-Ritthem.

ChristenUnie: Heleen Hamelink

Oud-Statenlid en -gedeputeerde Jaap van Ginkel vindt het mooi geweest, na twaalf jaar in het algemeen bestuur van het waterschap te hebben gezeten. Hij keert na de verkiezingen niet terug. Heleen Hamelink gaat nu de kar trekken namens ChristenUnie. De afgelopen jaren heeft Hamelink, die werkzaam is als adviseur Omgevingswet, al ervaring op kunnen doen als onder meer commissielid bij het waterschap.

BBB: Bastiaan van ’t Westeinde

‘Boer Bastiaan’ gaat nu ook de politiek in. De BoerBurgerBeweging heeft hem meteen gebombardeerd tot lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen. Naast zijn landbouwbedrijf in de buurt van Arnemuiden is hij volop bezig als ondernemer op andere vlakken. Zo probeerde hij een kleinschalig park met buitendijks gelegen vakantiehuisjes aan het Veerse Meer bij Wolphaartsdijk te realiseren.

Partij voor de Dieren: Karin Körver

Net als BBB heeft Partij voor de Dieren nog geen zetel in het Zeeuwse waterschapsbestuur. Daar wil de partij verandering in brengen, om de belangen van dieren, natuur en milieu beter te dienen. Lijsttrekker is Karin Körver. Zij verruilde de ICT-wereld drie jaar geleden voor een bestaan als zelfstandig tuinder. De afgelopen vier jaar was ze ook al actief als burgercommissielid in Provinciale Staten.

Blanco lijst: Theo Richel

Door administratief geharrewar staat er geen naam boven de lijst, maar het gaat om de Partij van het Gezond Verstand, een Zeeuwse alias van Forum voor Democratie. Aanvoerder is Theo Richel, freelance journalist en onder meer bekend van zijn strijd tegen de overlast van de Zeeuwse spoorlijn. In het waterschap wil hij vooral een tegengeluid bieden aan de zorgen over het klimaat ‘en andere groene problemen die er niet zijn’.