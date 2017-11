Dit zijn de gevaarlijkste kruispunten in Zeeland

Na een oproep onder lezers om gevaarlijke kruispunten aan te duiden, volgden tientallen reacties. De meest genoemde plek is de kruising van de Burgemeester Stemerdinglaan met het Oranjeplein in Oost-Souburg.



"Alles rijdt hier kris-kras door elkaar. Er is bij weggebruikers zoveel verwarring over wie voorrang heeft", meldde een buurtbewoner. Of de gemeente Vlissingen actie onderneemt is onduidelijk, wethouder Josephine Elliott was niet bereikbaar voor een reactie.