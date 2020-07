Dit zijn de gedecoreerden in Zeeland van 2020

Normaliter worden de lintjes in april uitgereikt, op de dag voor Koningsdag. Vanwege de coronacrisis was dat dit jaar niet mogelijk, al kregen de gedecoreerden wel telefonisch te horen dat ze een onderscheiding hadden gekregen. Vandaag en gisteren werden de versierselen dan ook echt uitgereikt.

Borsele

Jan Lukasse uit Hoedekenskerke: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wim Lukasse uit ‘s-Gravenpolder: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Rinus Verdonk uit ’s-Heerenhoek: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Joep Franse uit Kwadendamme: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jannie de Pundert uit Heinkenszand: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Goes

Tohame El Uarichi en Hoummad Nahari met hun onderscheiding. Mevrouw J.J. Baard-Lobbezoo uit Kattendijke: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer W.B.J. Blaasse uit ’s-Heer Hendrikskinderen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw K.M.T. van den Berge-de Vos uit Goes: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer H.H. Bouma uit ’s-Heer Arendskerke: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer M. Don uit Goes: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw M. Gubbels uit Goes: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw J. Huisman-Korstanje uit Goes: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer H.J. Janse uit Wolphaartsdijk: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer A.L. van de Ketterij uit Goes: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer K.R. van Leerdam uit Goes: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw H.S.M. Lukasse-de Witte uit Goes: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer A.A.E. Nagelkerke uit Kloetinge: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Hoummad Nahari uit Goes: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer C.J. Pieters uit Goes: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer J.E. Quinten uit Goes: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Tohame El Uarichi uit Goes: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer M.N.S. Verhoeff uit Wolphaartsdijk: Officier in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw S.M. Verstraete-Vereecken uit Goes: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer K. de Vos uit ’s-Heer Arendskerke: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw H.C. de Vos-Vogelaar uit ’s-Heer Arendskerke: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer H.J.C. van Wanrooij uit Goes: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw M.A.C. van der Weijden-Godschalk uit ’s-Heer Hendrikskinderen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hulst

Eduard en mevrouw Roos Strobbe - Arens uit Heikant: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ben Boidin en Anja Boidin uit Hulst: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Marcella Café- de Lege uit Clinge: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Riet van Heese - Rottier uit Kloosterzande: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Alex Eggermont uit Terhole: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Kapelle

De heer A. Gijssel uit Kapelle: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw M.J.H. Lavrijssen-Schepers uit Kapelle: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer A.J. van Liere uit Kapelle: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer J. de Schipper uit Kapelle: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Middelburg

Burgemeester Harald Bergmann reikt de lintjes uit aan Ger van Waegeningh en Wim Jansen. Johan Antheunisse uit Middelburg: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wim Jansen uit Middelburg: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Bob Latuheru uit Middelburg: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Julia Latuheru uit Middelburg: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Njonkie Pattinama uit Middelburg: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lenie Simons uit Middelburg: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ger van Waegeningh uit Middelburg: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Noord-Beveland

Anneke Brouwer uit Colijnsplaat: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Marina de Fouw-Wisse uit Colijnsplaat: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Gerard de Fouw uit Colijnsplaat: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wilhelmina van Gilst-Leendertse uit Colijnsplaat: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jannetje Verburg-Siereveld uit Colijnsplaat: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Diana Viergever-’t Hart uit Colijnsplaat: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Anthonie van der Weele uit Colijnsplaat: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Reimerswaal

De heer J. Geense uit Yerseke: Lid in de orde van Oranje Nassau

De heer W. (Wim) van Gorsel uit Rilland: Ridder in de orde van Oranje Nassau

De heer G.A. (Gerard) de Hond uit Krabbendijke: Lid in orde van Oranje Nassau

De heer C.P. de Koeijer uit Yerseke: Lid in de orde van Oranje Nassau

De heer D.A. Janssen uit Oostdijk: Lid in de orde van Oranje Nassau

De heer C.M. Laban uit Yerseke: Lid in de orde van Oranje Nassau

Mevrouw M.J.E. Meijden-de Dreu uit Yerseke: Ridder in de orde van Oranje Nassau

De heer L.L. Nieuwenhuize uit Yerseke: Lid in de orde van Oranje Nassau

De heer J.P. Sinke uit Krabbendijke: Ridder in de orde van Oranje Nassau

De heer M.L. Sinke uit Yerseke: Lid in de orde van Oranje Nassau

Schouwen-Duiveland

Maarten Barends uit Burgh-Haamstede: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jan Boot uit Kerkwerve: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Martin Capelle uit Bruinisse: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Marianne de Jonge-Dalebout: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Frans Dieleman uit Nieuwerkerk: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wim Fokker uit Burgh-Haamstede: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ben Hoexum uit Zierikzee: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Marian Jonker-Padmos uit Burgh-Haamstede: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jaap Jan Kloet uit Bugh-Haamstede: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Piet de Meij uit Burgh-Haamstede: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dic Oostdam uit Zierikzee: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Leo van Oosten uit Ellemeet: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Ria Schoof-Klaassen uit Zierikzee: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ben Schot uit Zierikzee: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Nellie Schraver-Beekman uit Bruinisse: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Arjan Steenpoorte uit Oosterland: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tom Stuij uit Brouwershaven: Officier in de Orde van Oranje Nassau

Jan In ’t Veld uit Burgh-Haamstede: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Gerdieneke de Ruiter-vd Weele uit Scharendijke: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sluis

Jeanine Emma Maria de Baere-Moens uit Aardenburg: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ronald Johannes Victoria Corijn uit Oostburg: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Josephus Henricus Franciscus van Dongen uit Aardenburg: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Antoon Ludovicus Duthoy uit Aardenburg: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Erwin Johannes Geernaert uit Aardenburg: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Francois Jan Meijaard uit Breskens: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Michaël Neuwald uit Breskens: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Cornelis Dirk van Oostrum uit Waterlandkerkje: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Paulus Petrus Michiel Maria Roozen uit Eede: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Abraham Izaak Verhage uit Breskens: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Terneuzen

Jaak Martens uit Sluiskil: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hans Hemelaar uit Sas van Gent: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Henk Hamelink uit Sas van Gent: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Etiënne de Brouwer uit Koewacht: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Piet van Es uit Zaamslag: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Frans Verpoorte uit Zaamslag: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Cathrien Verpoorte-Dekker uit Zaamslag: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Anita Neijt-de Blok uit Philippine: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Benny Louwerse uit Terneuzen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dick Maters uit Terneuzen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ton Overbeek uit Terneuzen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Frank Herwegh uit Terneuzen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jan van Seters uit Terneuzen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Peter Vanhijfte uit Terneuzen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jo Dees-Bentschap Knook uit Hoek: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jaap Michielsen uit Hoek: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Henk Siersema uit Hoek: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tholen

Marien Uijl uit Poortvliet: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Huib Bout uit Tholen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Kees Plompen uit Tholen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Kees van der Wielen uit Sint-Maartensdijk: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Veere

Bea Jobse uit Oostkapelle: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dirk Moerbeek uit Koudekerke: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vlissingen

De heer J.J. Bakker uit Vlissingen: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw J.J. Bos-Wisse uit Vlissingen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw E.M.W. van der Doef-Heijstek uit Vlissingen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer W.B.J. de Meij uit Vlissingen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer P.A. Moret uit Vlissingen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer B.P.C. Rademaker uit Vlissingen: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw F.E. Rietman-Lucassen uit Vlissingen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer A. Telehala uit Vlissingen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw J.M. Vrancken-Taffijn uit Vlissingen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer C. Zuiddam uit Vlissingen: Ridder in de Orde van Oranje Nassau