Dit zijn de engelen van de Little Free Pantry: ‘Je hoort zulke verdrietige verhalen’

Goese middenstan­ders balen van overijveri­ge boa’s: ‘Verdienen wij niet een beetje coulance, gemeente?’

12 februari GOES - Een deel van de ondernemers in de Goese binnenstad voelt zich in de steek gelaten door de gemeente. Er is ergernis over de beperkte mogelijkheden om met de auto naar de winkel te rijden en overijverige boa's. ‘Een beetje coulance lijkt me wel op z'n plaats, toch?’