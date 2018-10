Dit zijn de drie TaalHelden van Zeeland

Boerman is gekozen als taalheld in de categorie Taalcursist. Na het overlijden van haar man moest ze nog meer op eigen benen staan en heeft ze beter leren lezen en schrijven. Geensen is gekozen in de categorie Taalbegeleider. Zij is de eerste taalvrijwilligster die via Taalhuis Walcheren een Nederlandse vrouw begeleid om beter te leren lezen en schrijven. Pijnen is verkozen in het categorie Bruggenbouwer. Ze wil migranten helpen de Nederlandse taal te leren om hen zelfstandig in de maatschappij te laten functioneren.