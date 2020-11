Dit zijn de allerrijksten van Zeeland: reder Piet Vroon duikelt van 145 naar plek 447 in Quote 500

Uitbrei­ding aantal ambulances in Zeeland zeker niet op korte termijn

2 november GOES - Uitbreiding van het aantal standplaatsen voor ambulances in Zeeland is op korte termijn niet realistisch. Het advies dat het RIVM daarover heeft uitgebracht, komt wel aan de orde in de besprekingen tussen Witte Kruis en de zorgverzekeraars.