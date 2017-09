Dit zijn de 5 duurste en 5 goedkoopste Zeeuwse huizen die je kunt bekijken op Open Huizen Dag

Duurste: € 1.100.000 - Brigdamseweg 36 in Middelburg

Volledig scherm Brigdamseweg 36 in Middelburg © Funda

Het duurste huis dat zaterdag te bezichtigen is ligt net buiten het centrum van Middelburg. Deze villa staat op een perceel van 7745 m2 eigen grond en heeft een buitenzwembad, tennisbaan en dubbele garage.

2e duurste: 895.000 euro - Rossinipad 25 in Goes

Volledig scherm Rossinipad 25 in Goes © Funda

De tweede duurste woning ligt in Goes: Een luxueus penthouse met dakterras aan de rand van de jonge wijk Goes-Overzuid. Het appartement heeft 235 m² woonoppervlak en 60 m² dakterras.

3e duurste: 875.000 euro - de Vetpot 1 in Noordgouwe

Volledig scherm De Vetpot 1 in Noordgouwe © Funda

Het derde duurste huis is de 'Beoosten Steene' aan De Vetpot 1 in Noordgouwe op Schouwen-Duiveland. Dit landhuis is gebouwd naar stijlkenmerken van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright die zich o.a. uit in de symmetrie en strakke belijning, aldus de advertentie.

4e duurste: 839.000 euro - Herengracht 120 in Middelburg

Volledig scherm Herengracht 120 in Middelburg © Funda

Het vierde duurste huis staat (wederom) in Middelburg. Dit herenhuis aan de Herengracht heeft een van de grootste binnenstadstuinen van Middelburg. Vanuit de voorkamer is er zicht op de gracht.

5e duurste: 775.000 euro - Noordoordplaat 17 in Goes

Volledig scherm Noordoordplaat 17 in Goes © Funda

Het vijfde duurste huis ligt in Goes. Een landhuis aan het water met eigen aanlegsteiger in de wijk 'Goese Meer’. Door de open verbinding met het kanaal vaart u, via de sluis bij Het Goese Sas, zo de Oosterschelde op, meldt Funda.

Goedkoopste: 67.500 euro - Bos 3 in Stavenisse

Volledig scherm Bos 3 in Stavenisse © Funda

Het goedkoopste huis dat zaterdag te bezichtigen is, staat in Stavenisse op Tholen. Deze tussenwoning heeft 153m2 eigen grond en 1 slaapkamer. De woonkamer heeft een laminaatvloer, vaste kast en gaskachel. Aan de achterzijde van het huis bevindt zich de keuken en douche met wc.

2e goedkoopste: 75.000 euro - Bovenweg 69 in Sluiskil

Volledig scherm Bovenweg 69 in Sluiskil © Funda

In Sluiskil is voor 75.000 euro deze 'knusse dijkwoning met uniek uitzicht over het kanaal' te koop, meldt Funda. De woning (met 1 slaapkamer) is aan de voorzijde voorzien van kunststof kozijnen met dubbelglas en gedeeltelijk elektrisch bedienbare rolluiken.

3e goedkoopste: 75.000 euro - Riemensstraat 4 in Zaamslag

Volledig scherm Riemensstraat 4 in Zaamslag © Funda

Op een gedeelde plek met het vorige huis (want deze woning kost ook 75.000 euro), staat de Riemensstraat 4 in Zaamslag. Deze tussenwoning met 2 slaapkamers is volgens Funda ideaal voor starters en jonge koppels die willen wonen tegen lage maandlasten.

4e goedkoopste huis: 79.500 euro - Julianastraat 57 in Axel

Volledig scherm Julianastraat 57 in Axel. © Funda

Weer een huis in Zeeuws-Vlaanderen, het vierde goedkoopste huis staat in Axel. Deze woning met drie slaapkamers heeft kunststofkozijnen met dubbelglas en rolluiken, de dakpannen zijn vernieuwd en ook het keukenblok is slechts een paar jaar oud.

5e goedkoopste huis: 82.500 euro - Westerzicht 697 in Vlissingen

Volledig scherm Westerzicht 697 in Vlissingen © Funda