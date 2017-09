Dit zijn de 10 publieksfavorieten op Film by the Sea

Bejaard stel gooit bloempotten met 32.000 euro weg

11 september Een bejaard stel uit het Belgische Stekene, enkele kilometers over de grens bij Hulst, heeft zaterdag in een containerpark per ongeluk 32.000 euro gedumpt bij het 'harde plastic'. Het geld was verstopt in bloempotten. Ze ontdekten hun kapitale vergissing gisteren. Vanochtend gingen vier vuilnismannen meteen op zoek naar het geld.