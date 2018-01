Dit zijn de 10 mooiste foto's van de storm in Zeeland

Tientallen meters klei schuift van dijk bij kerncentrale

3 januari BORSSELE - De extra kleilaag die op de zeedijk bij de kerncentrale is gelegd, is over een lengte van enkele tientallen meters gaan schuiven. De anderhalf meter dikke laag is een paar jaar geleden als extra beveiliging aangebracht om de dijk bij de centrale nog beter bestand te maken tegen overslaand water.