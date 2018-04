Dit wordt het weer met Koningsdag in Zeeland

Maar daarna worden de aanwezige wolkenvelden dikker en in de middag kan uit de bewolking plaatselijk wat regen vallen. Toch is er ook kans dat later in de middag de zon even doorbreekt. In de avond neemt de kans op wat regen verder toe. Het wordt 14 graden aan de kust, 15 graden in Rotterdam en ruim 16 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Er staat een matige zuidenwind.