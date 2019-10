Dit was de Kustmarathon 2019: van verdwaalde Marokkaan tot ernstig ongeluk op de kering

ZOUTELANDE - D’n Allerzwaersten, Zwaer Zand of Stik’eêt. Het zijn zomaar wat bijnamen die de edities van de Kustmarathon de afgelopen jaren kreeg. Hoe zullen we de editie van 2019 ons over tien jaar nog herinneren?

Eigenlijk waren alle trouwe Kustmarathonlopers het er zaterdagmiddag wel over eens. De Kustmarathon van 2019 was D'n Allermakkelijksten’. Met een graad of 12 was het bijna de ideale looptemperatuur. Er viel geen spatje regen, het was laag water en de wind blies op grote delen van het traject ook nog eens lekker in de rug. Tel daar het nieuwe parkoers bij op dat toch wat makkelijk is dan het oude en alle ingrediënten voor een pr’etje zijn aanwezig. Die sneuvelden dan ook bij de vleet. Wat een contrast met precies tien jaar geleden toen het D’n Allerzwaersten was met hoosbuien, storm en kilometers mul zand.

Uitvallers

Dat het D'n Allermakkelijksten was kan bovendien gestaafd worden met cijfers: ,,Er waren maar 37 uitvallers”, liet Racetimer weten, een bedrijf dat de tijdwaarneming verzorgde. Ook in het uitvallersbusje bleef het opvallend rustig. Er waren twee busjes met daarin slechts vier lopers. ,,We hadden een makkie, al moesten we wel iemand een paar honderd meten tillen vanaf het strand. Die had een spier gescheurd en kon zelf niet meer lopen", aldus een van de begeleiders.

Naast uitvallers waren er ook deelnemers die niet kwamen opdagen. De opvallendste: Redouan Nouini. Hij was in Zeeland maar toch ook weer niet. De speakers Matthieu Warrens en Theo Rabout konden de humor er wel van inzien. ,,Dit verzin je toch niet?” Het bericht haalde zelfs RTL Nieuws.

Ongeluk

De tweede Kustmarathondag begon traditiegetrouw met de mountainbiketocht. Daar waren dit jaar opvallend veel valpartijen, hoofdzakelijk op het strand. De schade bleef gelukkig beperkt tot wat kapotte versnellingsapparaten. Maar op de stormvloedkering ging het voor een renner wel goed mis. Hij knalde door nog onbekende oorzaak op een bord, de MTB’er reed op dat moment alleen. Een groepje van acht renners dat daar vlak achter reed zag het gebeuren. ,,We zijn meteen gestopt en hebben 112 gebeld. Het zag er niet goed uit”, aldus een van de renners. De ambulance kwam van Schouwen-Duiveland en heeft de fietser behandeld. Hoe het met hem gaat is onbekend. Na het incident is het bord weggehaald. Bij het groepje mountainbikers zat de schrik er goed in. ,,We reden op de kering toch boven de 30 per uur, dus het moet een flinke smak zijn geweest.”

Erwin Harmes

Bijna iedereen heeft wel een zwak voor Erwin Harmes. Er zijn maar weinig sportliefhebbers die hem een overwinning in de Kustmarathon niet gunnen. Maar de tijd begint voor hem te dringen, zeker gezien zijn leeftijd. Vandaag had hij weer een kans. De Middelburger stond vol zelfvertrouwen aan de start. ,,Ik heb goed geslapen en heb er zin in", zei hij vlak voor de start in de sporthal van Burgh-Haamstede. ,,Nee, ik ben ook niet zenuwachtig.” Na een kilometer of vijftien zag het er nog goed uit bij de Middelburger en liep hij solo aan kop. Sjaak Brouwer, die met Harmes meefietste, meldde op de Veersedam dat Harmes bewust voor zijn eigen tempo koos. ,,Dat vindt hij het lekkerste lopen.” ,,Maar op het strand vloeiden de krachten weg”, moest Harmes na afloop toegeven en verloor hij de koppositie. Van opgeven wilde hij echter niet weten. ,,Ik wilde per se finishen voor Lein.” Harmes werd uiteindelijk ‘slechts’ tiende.

Volledig scherm Erwin Harmes © PZC

Tim Pleijte

Tim Pleijte. Onthou die naam. De Vlissinger boekte zijn tweede Kustmarathonzege en gezien zijn leeftijd zou hij wel eens in het rijtje Sebastien Schletterer en Jan van der Marel kunnen komen. Zij wonnen drie keer de Kustmarathon. Kijk er niet van op als Pleijte zich daar volgend jaar al bij voegt. Nu moet hij het nog doen met een gedeelde tweede plek met Hamid el Mouaziz.

Volledig scherm Tim Pleijte vlak voor de start in Burgh. © PZC

Verrassingen van de dag

Tijdens de Kustmarathon heb je altijd lopers die boven zichzelf uitstijgen. Dat Samantha Luitwieler de sterkste dame zou zijn kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De Vlissingse is een waar trainingsbeest en boekt veel progressie sinds ze bij Loopgroep Zeeland traint onder de vleugels van Jan Jansma en Anthony van den Berg. Maar dat ze het parkoersrecord van Miriam van Reijen wel even zou verpulveren? Dat was wel een kleine sensatie.

Bij de mannen was de verrassing van de dag Ralph Wiessner. De Vlissingse restauranthouder heeft een goede marathon in de benen, maar op het podium zullen weinigen hem hebben verwacht. Extra speciaal was dat hij samen met zijn maatjes Tim Pleijte en Erwin Adan op het ereschavot mocht klimmen.

