Dit was 2022: een heel jaar Zeeuws nieuws in zes minuten

dit was 2022 | met videoHet jaar 2022 is zo goed als voorbij. Nog eventjes, en dan ligt het weer achter ons. Het einde van het jaar is traditioneel een moment van terugkijken. Misschien een beetje verplichte kost, maar ook volslagen logisch. Want ook in 2022 gebeurde er weer een heleboel bijzondere, opmerkelijke, verdrietige, belangrijke en leuke dingen.

Het was om te beginnen het jaar waarin regelmatig de woorden ‘eindelijk weer’ vielen: na door corona gedomineerde jaren mochten we ‘eindelijk weer’ naar Concert at Sea, bijvoorbeeld. En helemaal aan het einde van het jaar konden we ook - al had dat niets met corona te maken - ‘eindelijk weer’ eens schaatsen. Bijna konden we ook ‘eindelijk weer’ eens naar Rescue Vlissingen, tot een paar dagen van tevoren dat evenement struikelde over organisatorische problemen.

Kustmarathon en WK

Op sportgebied was het bijvoorbeeld het jaar waarin Nancy van de Ven ‘eindelijk’ wereldkampioen motorcross werd, en ook bij de Kustmarathon stonden er nieuwe gezichten op het hoogste schavot: de Duitse Jana Kappenberg, en Zeeuwse held Danny Huibregtse. En het was natuurlijk het jaar van dat opmerkelijke WK in Qatar.

Sommige berichten zullen ook in 2023 en in de jaren daarna het nieuws ongetwijfeld nog blijven beheersen. Wat te denken van het plan om nieuwe kerncentrales te bouwen in Borssele? Of het voornemen van het kabinet om (‘eindelijk’) de Westerscheldetunnel tolvrij te maken?

Omgedraaide school en Amerikaanse tanks

Het was, kortom, een jaar waarin veel gebeurde. Te veel om in één video van zes minuten te proppen. Maar we hebben het toch geprobeerd. Wil je na deze video nog meer 2022? Bekijk dan ook ons dossier ‘Dit was 2022', en vergeet niet de grote 2022-quiz te doen!

Volledig scherm Zes beelden uit 2022: knuffels en bloemen op de plek waar het lichaam van kleuter Dean werd gevonden, schade in Zierikzee door de tornado, de orka die aanspoelde bij Cadzand, het opblazen van de Middensluis in Terneuzen, de Wandelmarathon, en de kerncentrale in Terneuzen die wellicht gezelschap krijgt van twee nieuwe centrales. © PZC