Dit waren uw lichtpuntjes in een donker jaar

Laten we eerlijk zijn: 2020 was voor veel mensen een rotjaar. En toch. Toch waren er ook lichtpuntjes. Wij vroegen onze lezers die momenten naar ons in te sturen. Hieronder een selectie. Ze verschillen van persoon tot persoon. Soms waren ze groot, vaak waren ze klein. Maar oh, wat waren ze fijn. Juist nu. Zodat we met zijn allen kunnen genieten van het moois dat dit jaar ook te bieden had.

Volledig scherm Feline en haar moeder Anne-Wil. © Anne-Wil Schroevers.

Anne-Wil Schroevers:

Vlak na een heerlijke zomervakantie in eigen land kregen we te horen dat onze tweejarige dochter ernstig ziek was. Ze had een grote tumor aan haar nier. Er werd direct gestart met een intensieve behandeling met chemotherapie en een operatie. Van een op het oog vrolijk en actief meisje werd ze ziek gemaakt. Dan staat je wereld stil. Feline bleek gelukkig beresterk en enorm veerkrachtig en in november kregen we te horen dat de kanker weg is. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor en dat is absoluut ons lichtpuntje van 2020. Met hoop en vertrouwen gaan wij 2021 tegemoet.

Volledig scherm Sinterklaas en piet zijn net geland op de middenstip van VV Arnemuiden. © Arjan Bokelaar

Arjan Bokelaar:

Mijn geluksmoment van 2020 is nog niet zo oud. Het dateert van vrijdag 4 december. Toen mocht ik als Sinterklaas samen met mijn dochter Lilou als Pietje de kinderen van de Oleanderhof in Arnemuiden een onvergetelijke dag bezorgen. Sint en Piet werden met een helikopter op de middenstip van VV Arnemuiden afgezet, voor een tribune vol enthousiaste kinderen! In een jaar waarin bijna niks kon en mocht, was dit voor alle betrokkenen een prachtig moment. We krijgen er nog kippenvel van als we er aan terugdenken!

Volledig scherm Indi haalde tijdens de crisis al haar zwemdimploma’s. © Ruud Jobse

Ruud Jobse, Koudekerke:

Onze dochter Indi (in maart nog 4, inmiddels 5) wist tijdens de coronacrisis met een pauze van 13 weken toch even al haar zwemdiploma’s te halen. Klein geluk!

Volledig scherm Ans de Vlieger. © Ans de Vlieger.

Ans de Vlieger:

Ik word nog steeds blij als ik de challenge zie van ziekenhuis- en zorgmedewerkers op het lied Jerusalema! Hoe de mensen die zich een heel jaar een ongeluk hebben gewerkt zo blij de challenge uitvoeren.

Volledig scherm Opa en oma met hun kleinzoon Kjeld. © Collet

Nicole Collet, Hulst:

Onze jongste dochter is op 11 oktober bevallen van een prachtig ventje! Hij was klein, want drie weekjes te vroeg. Het lijkt zo gewoon, maar het is zo bijzonder. Ondanks deze coronatijd een klein, groot wonder. Welkom lieve Kjeld! Wat er ook gebeurt, de liefde van een opa en oma zal er altijd zijn!

Volledig scherm Rian de Lange kreeg na vijftien jaar weer contact met haar zoon. © Rian de Lange.

Rian de Lange:

Mijn geluksmomentje in 2020 was dat mijn zoon na 15 jaar weer contact zocht met mij. Ik stuurde op speciale dagen altijd wel een berichtje maar nooit kreeg ik antwoord tot die dag daar was.

Volledig scherm Alice d'Huy. © Alice d'Huy.

Alice d’Huy:

Eind januari dit jaar kwam ik als ernstige COPD patiënt, als één van de weinigen in aanmerking voor het plaatsen van ventieltjes in een onderste longkwab. Het bijbehorende revalidatietraject werd uitgesteld door corona. Maar na zes weken drie keer per week revalideren, kon ik op 25 oktober alsnog naar het AMCG in Groningen voor de ingreep. Er zijn aldaar zes ventieltjes geplaatst en de volgende dag liep ik op de ziekenhuisgang met een mondkapje op te praten. Iets wat daarvoor absoluut niet ging. Ik was euforisch door het behaalde resultaat; van 38 naar 52 procent longfunctie. Groot lichtpunt!

Volledig scherm Marijke Stadhouders met haar zoon. © Marijke Stadhouders.

Marijke Stadhouders:

Voor mijn zeventigste verjaardag kreeg ik van mijn zoon een weekend naar een stad in het buitenland aangeboden. Ik mocht zelf bepalen waarheen. Maar corona kwam ertussen. Toen kwam mijn zoon op het idee om op de fiets naar Keulen te rijden. Hij op de gewone fiets van zijn vader, ik op de elektrische. Onderweg en in Keulen was er volop gelegenheid voor rondgang en terrasjes. Alles bij elkaar hebben we zo’n kleine 400 kilometer gefietst. Het was geweldig dit samen met mijn zoon te doen. Het weer kon niet beter en zo hadden we eens meer tijd samen om te kletsen. Heb hier reuze van genoten en vaak aan teruggedacht!

Volledig scherm Opa en oma genieten van hun kleinkinderen op het strand. © Ans Schol.

Ans Schol, Breskens:

De lichtpuntjes van dit jaar zijn voor ons de geboorte van onze kleindochter Anna en alle momenten met onze kleinkinderen. Vooral de middagen naar het strand. Dicht bij huis maar elke keer weer ontzettend genieten!

Jan de Koeijer:

Het geluksmoment vond plaats op 1 juni of eigenlijk op vrijdag 29 mei want dat was namelijk mijn laatste werkdag. Ik ben op die dag gestopt in het ‘arbeidswerkzame’ leven. Dit had ik al besloten in november 2019 dus voordat corona bekend was. Het was genoeg geweest. Ik heb meer dan 43 jaar gewerkt en het begon af en toe toch wel zwaar te worden. Ik was constructiebankwerker in de metaal en moest dan vaak mee op locatie om het staalwerk te plaatsen. Dat was vroeger vaak op ladders klimmen en in de constructie zelf het werk verrichten. Nu genieten van de vrije dagen!

Volledig scherm Jordy en Roxanne. © Jordy en Roxanne Thilleman-de Lange.

Jordy en Roxanne Thilleman-de Lange, Aardenburg:

Ons lichtpuntje van 2020 kwam eigenlijk doordat wij vanwege de coronamaatregelen onze bruiloft, welke gepland stond op 6 november 2020, met een jaar hadden verzet naar 5 november 2021. Hierdoor kwam geheel onverwacht ons droomhuis in wording op ons pad! Inmiddels hebben we sinds 30 september de sleutel en zijn we volop aan het klussen. We hopen in de zomer van 2021 te kunnen genieten van ons nieuwe woning. Daarna kunnen we ons weer storten op de trouw. Uiteindelijk geloven we dat het zo had moeten zijn en zijn we eigenlijk wel blij dat het zo gelopen is!

Volledig scherm Annika Goorsenberg. © Harry en Wilma Goorsenberg

Harry en Wilma Goorsenberg:

Ons lichtpuntje is het promoveren van onze jongste dochter Annika in Amsterdam in november. Deze Zeeuwse dame, geboren in Koudekerke, heeft aan een onderzoek gewerkt om met optische coherentie tomografie en bronchiale thermoplastiek zeer ernstige astmapatiënten te kunnen behandelen. Gelukkig waren wij, haar ouders, getuige hiervan aangezien er maar twaalf gasten mochten zijn. Dokter Annika W.M. Goorsenberg vervolgt haar carrière met de longartsopleiding in het AMC in Amsterdam.

Volledig scherm De tuin van Jolanda Schot. © Jolanda Schot.

Jolanda Schot:

Na 27 jaar is onze grote wens uitgekomen, we hebben het perceel van tachtig vierkante meter naast ons huis kunnen kopen. Dit was echt een wildernis geworden. Doordat we niet veel weg konden, ook niet naar ons vertrouwde Zweden, hebben we iedere vrije minuut in de tuin doorgebracht. Dankzij hulp van een goede vriend, buurman Peet en hulp van de andere buurtjes is het ons paradijsje geworden.

Volledig scherm Jol Jacobsen deed als figurant mee in De Slag om de Schelde. © Jol Jacobsen

Jol Jacobsen

Wat mij blij gemaakt heeft dit jaar is meedoen als figurant in de film De Slag om de Schelde. Een onvergetelijke ervaring. Het was Hollywood in de polder. Het lange wachten op een filmopname, het heerlijke eten en de mensen eromheen die nodig zijn om te filmen. Maar ook de enorme kou en wind, de aardige figuranten, de spanning van wanneer komt de film uit tot de vraag hoe gaan we eruit zien op het grote filmdoek.

Volledig scherm Greet Timmerman. © Greet Timmerman

Greet Timmerman, Zierikzee:

Een jaar van stilte voor mij: met pensioen na een druk werkleven. En dat net in deze tijd. Corona begint nog voordat ik afscheid van mijn werk kan nemen. Dus dan maar veel wandelen. Dichter bij mezelf komen. Uitdaging voor mij om ook alleen dingen te ondernemen. Pieterpad lopen. En dan twee etappes Pieterpad met mijn lieve dochter Monique. Onze levensverhalen delen, maar ook onze zorgen, onze toekomst. We komen dichter bij elkaar en we weten dat we er altijd voor elkaar zullen zijn. Wat waardevol!

Peter Wisse, Grijpskerke:

Voor mij was het lichtpuntje van het jaar de heropening van de horeca na de eerste lockdown. Dat je binnenstapt in je stamcafé en iedereen er weer is als of er geen twee maanden stilstand was. Dat is voor mij ook het mooie van een goed café. Daar hoef je geen afspraak te maken, te bellen of te appen, daar stap je gewoon binnen en is altijd gezelschap.

Peter en Marijke Niwele:

Ons geluksmoment was dit jaar de geboorte van ons vierde kleinkind: Miloe! De dochter van onze dochter Marloes en schoonzoon Piet en zusje van Bo.

Volledig scherm Nancy Vermaat en haar vriend verhuisden naar Burgh-Haamstede. © Nancy Vermaat.

Nancy Vermaat, Burgh-Haamstede

Mijn geluksmomentje van 2020 is onze verhuizing naar Burgh-Haamstede! Eind vorig jaar aangekocht en dit jaar in april de sleutel gekregen. Het was een heel gekke tijd om te verhuizen, van uit een vakantiewoning gezet worden omdat het huis water en licht had tot een aantal maanden op een luchtbed slapen omdat het bed vertraagd was door corona. Maar nu helemaal gelukkig hier en ik hoop dat we in 2021 meer kunnen gaan genieten van onze nieuwe omgeving!

Volledig scherm Marieke Braber heeft een trits foto‘s van het werkbezoek van Máxima aan Zeeland. © Marieke Braber.

Marieke Braber:

Mijn lichtpuntje was het werkbezoek dat Koningin Máxima als verassing bracht aan Zeeland en ik daarbij aanwezig mocht zijn. Met een smoesje over een bezoek van een delegatie van het Europees Parlement, werden we verwacht bij Klimbos WesterSchouwen. Daar kreeg ik te horen dat Koningin Máxima met ons in gesprek zou gaan om de situatie van de afgelopen periode voor ondernemers in de recreatiesector toe te lichten. Wat een mooi en krachtig mens. Met humor en duidelijke kennis van zaken werden er vragen gesteld. Echt gelachen werd er ook. Niks was er show of namaak, echt warme en oprechte interesse in onze sector, maar ook voor jou als ondernemer. Echt mijn lichtpuntje na een zwaar voorjaar.

Volledig scherm Ellen Ruesen met kleindochter Noor. © Ellen Ruesen

Ellen Ruesen:

Mijn geluksmomentje is de geboorte van kleindochter Noor op 18 november. Ze kwam dertien dagen te laat. We werden allemaal ongeduldig en bezorgd. Het leven gaat ondanks corona toch gewoon door. De baby slaapt, eet en huilt. Baby’s doen alles net zoals voor het coronatijdperk.

Volledig scherm Janneke Goulooze met haar kleinzoon. © Janneke Goulooze

Janneke Goulooze:

Het absolute lichtpuntje (zeg maar lichtpunt) voor mij in 2020 is dat ik na een periode van afstand bewaren mijn kleinzoon in mijn armen mocht houden, wat een moment!

Jaap Provoost, Biggekerke:

Na 49 jaar in een een gezinswoning te hebben gewoond heb ik mij bijna drie jaar geleden laten inschrijven voor een levensloopbestendige seniorenwoning. In september werd bekend dat er in mijn omgeving vier gebouwd zouden worden. Ik stuurde een email naar de verhuurder en kreeg te horen dat de inschrijving op 9 augustus al was gesloten en ik dus geen kans meer maakte op een woning. Ik was teleurgesteld, maar kreeg een week later alsnog te horen dat ik mocht kiezen uit een hoek- of tussenwoning. Door deze plotselinge toewijzing zie ik dit als het mooiste lichtpuntje in 2020.

Volledig scherm Alles wat Julia van Damme met haar kleinzoon onderneemt, ziet zij als een lichtpuntje. © Julia van Damme.

Julia van Damme:

Mijn lichtpuntje? Héél veel, namelijk alle keren dat ik mijn kleinzoontje (2) ging opzoeken, met hem kon knuffelen, spelen, voorlezen, liedjes zingen, oppassen en naar bed brengen. Ik ga graag met hem naar het speeltuintje. Dat doet hij graag in een vaste volgorde: eerst even langs de kipjes van de buren, dan schommel, klimhuisje, wip. Als ik in de auto op weg naar huis zit, mis ik hem alweer. Gelukkig vinden zijn papa en mama het niet erg dat ik zo vaak vraag of ik mag komen. Eenmaal per 2 of 3 weken is best redelijk toch?

Dick Doeswijk:

Kort voor sluitingstijd van het Stadhuismuseum van Zierikzee stonden mijn jongste kleinzoon Jens (een twijfelaar) en ik op 5 december voor het raam van de werkruimte van Sinterklaas. Daarvan was het gordijn helaas al dichtgedaan. Ik had hem beloofd te gaan kijken. Bij de balie werd naar Wil gebeld. Ze bood ons haar verontschuldiging aan, omdat ze al aan het opruimen was. Daarom had hij als enig kind dit jaar het geluk naar binnen te mogen om te zien dat Sinterklaas al was vertrokken. Zijn mijter was in een hoek achtergebleven. Zijn werkmijter zou niet afwaaien als hij zittend op zijn paard boven op het dak reed. Dat vond Jens een heel geloofwaardig verhaal. De cadeaus die even later voor onze deur stonden, waren gelukkig allemaal goed terechtgekomen.

Familie A. en F. van Espen:

Ons lichtpunt is een mooie zomer en een tuin van 15 meter, weinig bezoek, kinders en kleinkinders op anderhalve meter afstand en gezond. We tellen onze zegeningen. Fijne Kerstdagen en ook een gezond 2021 voor iedereen!

Volledig scherm Yari ter Weele werkt bij lunchroom Dustoch in Middelburg. © Eigen foto

Yari Ter Weele:

Mijn geluksmoment van dit jaar is dat ik te horen kreeg dat Dustoch in Middelburg een doorstart ging maken. Ik voelde mij super opgelucht en heel erg gelukkig. Ik straalde gelijk. En ik ben ook heel erg blij voor mijn collega’s die net als ik heel erg verdrietig waren , maar nu ook heel erg gelukkig zijn. Ze hebben er alles aan gedaan om Dustoch te behouden. De zus van mijn beste vriend Joost De Nooijer is altijd blijven vechten voor Dustoch. Ik ben super blij en haar heel erg dankbaar daarvoor.

Volledig scherm Sophie, de kleindochter van Ina Braber. © Ina Braber.

Ina Braber, Zierikzee:

In dit jaar waren veel kleine geluksmomentjes. Mensen met een beperking op mijn werk die het zo dapper volhouden. Samenwerken met fijne collega’s. Geen vakantie naar Frankrijk, maar een pelgrimswandeling in Nederland. Drie van onze kinderen plus aanhang genazen van corona, de andere drie rolden er tot nu toe doorheen. De vele vogels in onze tuin. Een parel aan het snoer van lichtpuntjes in 2020: het geluksmoment van de geboorte van ons tweede kleindochtertje Karlijn. Net zoals haar zusje Sophie een prachtig symbool, dat er altijd weer licht is aan het eind van de tunnel.

Volledig scherm Peter Slits is geen boer meer, maar personal trainer. © Peter Slits.

Peter Slits, Sluis:

Met mijn geluksmoment gaan we eerst terug in de tijd, namelijk 1983. Ik stond toen voor de keus vervolgopleiding sport (cios) of landbouwschool. Het werd de landbouwschool om later het melkveebedrijf van mijn ouders over te nemen. Dit jaar heb ik het melkveebedrijf verkocht (geen opvolging) en heb ik mijn passie in de sport ten uitvoer gebracht . Ik ben personal fitnesstrainer geworden en werk nu als invaller bij No Time Fit en train mensen thuis om mijn passie in sport over te brengen. Een geweldige carrièreswitch op je 53ste.

Volledig scherm Piet de Bruin is onder meer blij met de herinrichting van de Poelendaeleweg in Middelburg. © Piet de Bruin.

Piet de Bruin, Middelburg:

Een redelijk warme zomer met hoge temperaturen in het najaar. De vijgenboom in onze tuin heeft voor de tweede maal dit jaar rijpe vijgenvruchten en dat is voor het eerst. Nog een geluksmomentje in 2020 is voor mij dat de Poelendaeleweg waar aan ik woon eindelijk na vele lange jaren eindelijk heringericht is alsook 30 kilometer is geworden en nu nog verder wordt aangeplant. Dit alles in het kader van de verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Volledig scherm De herinrichting van het Scheldekwartier. © Willem Cornelis Murre

Willem Murre, Vlissingen:

Wat mij blij maakt als 80- plusser én oud-scheepsmaker van de Scheldewerf is de herontwikkeling van het Scheldekwartier. Destijds waren veel mensen alleen bekend met de buitenkant ervan, maar nu is het toegankelijk voor iedereen. Ondertussen wonen er al mensen in het gebied. De stemgeluiden én namen van de gebouwde schepen die de tijden van weleer doen herleven is prijzenswaardig! Ik kom er vaak om belangstellend rond te kijken. Een en al bedrijvigheid daar. Vlissingen is bezig aan een grootscheepse revival. Maar het allermooist, toekomstig, blij-makende lichtpuntje is ‘Deo volente’ als het Mannen tussen Staal monument chic op de ‘juiste plek staat’!

Volledig scherm Toos van Holstein. © Toos van Holstein

Toos van Holstein:

Begin maart. Mijn atelier in Nice verliet ik halsoverkop en terug in Nederland overkwam me de ‘intelligente lockdown’. Niks om vrolijk van te worden. Tot de website-actie ‘Kunstbezorgd.nl’ van CBK Zeeland op touw werd gezet. Professionele Zeeuwse kunstenaars konden kunstwerken inleveren van maximaal A4-formaat. Want ze moesten in de brievenbus passen. De standaardprijs van alle werken was 100 euro. Een gouden idee tegen coronadepressiviteit! Ik aan de slag. Met dun aluminiumplaat waarop ik kon tekenen en schilderen. Ze vlogen weg. Veertig werden er verkocht in een paar maanden. En dat in 2020! Voor mij vele lichtpuntjes in die eerste coronamaanden.

Volledig scherm Johan Sies. © Johan Sies

Johan Sies:

Afgelopen voorjaar stortte Nederland zich in een intelligente lockdown vanwege het coronavirus. Ook op mijn werk (horecagroothandel) kwam er een periode dat er minder werk was dan normaal (overigens deels goedgemaakt in de zomer). En dat terwijl een fruitbedrijf in mijn buurt personele problemen kende doordat twee vaste Poolse medewerkers ook vanwege corona nog niet naar Nederland durfden/konden komen. Hierdoor heb ik in goed overleg met beide werkgevers een aantal weken onbetaald verlof aangevraagd om zo te kunnen helpen bij de fruitoogst. Dat gevoel dat je mensen ook op deze manier kan helpen is voor mij ontzettend fijn.