Dit vrachtschip voer deze week nog op de Westerschelde, vandaag ‘gezonken’ voor Deense kust

Een Nederlands vrachtschip dat onderweg was vanuit de haven van Antwerpen naar Porsgrunn in Noorwegen zou vandaag gezonken zijn voor de kust van Denemarken. De 89 meter lange Helge, dat deze week nog over de Westerschelde voer, kwam in botsing met een ander schip. Zeven opvarenden zijn door de Deense marine en een helikopter uit zee gered.

De Helge botste door nog onbekende reden op de Wild Cosmos, een schip dat vaart onder de vlag van de Bahama's. Dat gebeurde op 37 kilometer van Ringkjoebing, voor de westkust van het schiereiland Jutland. Het Nederlandse schip maakte al snel water.

,,We hebben heel kort contact gehad met de kapitein‘’, zegt een woordvoerder van de Groningse rederij MF Shipping. ,,Na de aanvaring nam hij het besluit tot evacuatie. Zeven bemanningsleden zijn van boord gegaan. Volgens de normale procedure stappen ze dan in een reddingssloep. Iedereen is door reddingsdiensten veilig aan land gebracht.‘’

De opvarenden hebben in Esbjerg droge kleding en eten gekregen. De kapitein van het schip is met snijwonden door gebroken glas naar het ziekenhuis gebracht, maar het zou niet om ernstige verwondingen gaan.

Sleepboten

Volgens buitenlandse media zou de Helge na de aanvaring zijn gezonken. Door het slechte weer was het schip niet meer te redden. MF Shipping kan dat niet bevestigen. ,,De situatie van het schip is nog onduidelijk‘’, aldus de woordvoerder. ,,Sleepboten zijn onderweg. Pas dan is meer te zeggen over de staat van het schip.‘’

De schepen voeren beide in dezelfde richting. De Helge zou onderweg zijn van Antwerpen naar Noorwegen en de Wild Cosmos van Zuid-Afrika naar Estland. Volgens Deense media raakte het Nederlandse schip in de problemen door het slechte weer. ,,Over de oorzaak is nog niets te zeggen‘’, aldus de woordvoerder. ,,Het schip was in goede conditie en voldeed aan alle veiligheidseisen.‘’

De Deense marine stuurde verschillende schepen en twee helikopters naar de plek. De geredde bemanningsleden zijn naar een ziekenhuis in Esbjerg gevlogen. De Wild Cosmos had geen grote schade. De politie onderzoekt of er stoffen aan boord waren die schadelijk kunnen zijn voor de omgeving.

