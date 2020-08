Dit stel is blij met hun grote tuin: Hilda werkt erin, Peet heeft meer met de ligstoelen

Jullie tuin ligt er netjes bij. Wie zorgt daar zo goed voor?

Hilda: ,,Ik heb een enorme passie voor de tuin. Dat heb ik altijd al gehad.”

Peet: ,,Ja, jij zou het liefst ’s morgens om acht uur de tuin in gaan en dan moet ik je ’s avonds weer naar binnen sleuren. Die tuin is helemaal jouw dingetje.”

Hilda: ,,Hiervoor woonden we op een boomgaard in Burgh-Haamstede en hadden we 2,3 hectare grond. Dat vond ik nóg leuker, maar daar was ik bijna 24/7 mee bezig. Deze tuin is een stuk overzichtelijker. Ik heb de inrichting helemaal zelf bedacht. Van de beplanting tot de tuintegels, het schuurtje en de serre. Ik kijk veel in tuinbladen en laat me daardoor inspireren.”

Peet: ,,Dan heeft ze weer wat gezien op zo’n plaatje en moeten we dat gaan namaken. Die blaadjes zijn niet zo mijn ding, maar als Hilda een idee heeft, mag ik wel het zware werk doen. Achteraf vind ik het altijd wel leuk, hoor. De tuin knapt er iedere keer weer van op.”

Hilda: ,,Verder doe ik bijna alles aan onderhoud. Heggen snoeien, plantjes knippen, heel veel blaadjes harken die van de bomen vallen. En in de zomer moet ik de tuin bijna iedere dag water geven - het is hier hartstikke droog.”

Peet: ,,Ik verricht vooral wat hand- en spandiensten. Ik doe bijvoorbeeld wat graafwerk als dat nodig is, haal het onkruid van tussen de stenen op onze oprit, en maai het gras.”

Hebben jullie dan nog wel tijd om te genieten van de tuin?

Peet: ,,Ja, zeker. We hebben twee fantastische ligstoelen, waarin ik ’s middags graag een paar uurtjes zit om een boek te lezen. Vooral met dat warme weer laat ik de oogjes wel eens dichtvallen; haal ik meteen wat slaap in.”

Hilda: ,,En we zitten graag in de serre. Daar zitten we lekker beschut. We kunnen de pui helemaal open gooien als het warm is. Dan lucht het lekker door en hebben we schaduw. Is het koud? Dan doen we alles dicht. Hier zit ik bijna het hele jaar door.”

Peet: ,,Ik kan wel beter stilzitten dan jij. Jij bent in de zomer altijd druk in de weer met de bed & breakfast achter in de tuin.”

Hilda: ,,Dat klopt. Ik begin de dag meestal met het maken van een ontbijtje voor de gasten in onze B&B. Daarna doen we samen een kopje koffie en vervolgens moet ik de kamers schoonmaken. Dan is het algauw twaalf uur - tijd om te lunchen op ons terras.”

Klopt het dat jullie overwogen om terug naar de Randstad te gaan?

Hilda: ,,Toen we de boomgaard verkochten, dachten we eraan om een klein zomerhuisje te kopen in Zeeland en een appartement te huren in Rotterdam.”

Peet: ,,Daar komen we oorspronkelijk vandaan en als ik Rotterdam nader, krijg ik altijd weer een goed gevoel.”

Hilda: ,,Maar toen kwamen we dit huis tegen. Op een centrale plek in Renesse, tussen het strand en het centrum. Het was totaal niet onze smaak, maar we besloten het gewoon naar ons zin te maken. Nu vind ik het een heerlijk huis, op een fantastische locatie. We zitten overal dichtbij en hebben toch genoeg ruimte voor onszelf. Ik zou nooit meer zonder tuin willen. Denk dat ik dan helemaal claustrofobisch zou worden.”

Peet: ,,Renesse heeft voor ons inderdaad wel goed uitgepakt. Ondertussen zijn we zo gewend aan de ruimte in Zeeland, dat ik denk dat het een nare ervaring was geworden als we voor een appartementje in Rotterdam waren gegaan. Dit is – zeker als je wat ouder wordt – een ideaal plekje.”