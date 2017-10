Dit kun je zelf doen om brand te voorkomen of te bestrijden

Video Een berichtje sturen tijdens het autorijden? Dat ga ik later nooit doen!

10 oktober GOES - Autorijden en dronken over een streep lopen op je vijftiende. En dat in de Zeeuwse week van de Veiligheid. Tijdens de ZLM Junior Trials in Goes mogen Zeeuwse jongeren voor één keertje achter het stuur kruipen. Met het programma hoopt de Zeeuwse verzekeraar zo'n 1700 jongeren tussen de vijftien en zeventien jaar bewust te maken van gevaren in het verkeer.