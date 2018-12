Dit kost parkeren in Zeeland in 2019

Jozef, Maria en Jezus in Hengstdijk in alle soorten, materialen en maten

29 december HENGSTDIJK - Een kerststal kan van jute of Delfts blauw zijn en past óók prima in een luciferdoosje. In de Catharinakerk in Hengstdijk is tot en met zondag 30 december een bijzondere kerststallententoonstelling te zien.