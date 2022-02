Dit kleine Zeeuwse dorpje is de meest gastvrije plek van Nederland volgens Booking.com

,,Hebben wij gemiddeld de hoogste reviews van heel Nederland gekregen? Dit vind ik toch wel bijzonder. Uiteraard zijn we hier ontzettend blij mee,” aldus een verbaasde Monique van Iwaarden van De Schelphoek. Samen met haar man en dochter is zij sinds augustus 2020 de uitbater van het hotel/restaurant, ten zuiden van Serooskerke. Het is tevens de enige accommodatie in het dorp dat op Booking.com te vinden is. ,,We doen ons best. En aan de reacties van gasten kunnen we merken dat mensen het fijn vinden hier, maar dit had ik toch niet verwacht.”