Dit jaar al meer dan 500 bestuurders onder invloed betrapt in Zeeland: ‘Spijt komt achteraf’

Vijftien boeken voor een boeket

Dankzij de rubriek ‘Lezers helpen Lezers’ in deze krant worden veel zaken gevonden en krijgen ze een nieuwe eigenaar. Verzamelingen worden uitgebreid of weggegeven en soms worden er vragen over vreemde voorwerpen beantwoord. De laatste tijd is vooral duidelijk dat er overal veel opgeruimd wordt. Zeker nadat door corona de rommelmarkten niet meer plaatsvonden.

