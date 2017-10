Dit jaar al 21 verkrachtingen en aanrandingen in Zeeland

Zeeland heeft als een van de laatste provincies sinds februari dit jaar een eigen Centrum voor Seksueel Geweld gekregen. Voor slachtoffers van seksueel geweld betekent het dat één telefoontje alle hulpverlening in gang zet die nodig is na een aanranding of verkrachting.

Via het landelijke alarmnummer 0800-0188 wordt het slachtoffer doorgeschakeld naar het Zeeuwse aanmeldpunt, dat 24 uur per dag bemand is. Dat is sinds de opening op 1 februari 46 keer gebeld. De telefoon wordt daar beantwoord door medewerkers van Veilige Opvang (vroeger: Blijf van mijn lijf-huizen) die ervaren zijn in het omgaan met traumatische ervaringen.

Zeven slachtoffers waren minderjarig

De cijfers over het eerste halfjaar zijn intussen in alle provincies geanalyseerd. In Zeeland is tussen 1 februari en 30 juni 26 keer gebeld. Het ging daarbij 26 keer om een melding van aanranding of verkrachting. In vijf gevallen wilde de beller alleen advies, bijvoorbeeld een school over een leerling, of over een ervaring van lang geleden die herbeleefd werd.

Van de 26 Zeeuwse slachtoffers waren er drie man. Veertien keer was de dader een bekende, acht keer onbekend; in vijf gevallen ging het om een groepsverkrachting waarbij zowel bekenden als onbekenden betrokken waren. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was 35 jaar. Zeven slachtoffers waren minderjarig. Elf keer belde het slachtoffer zelf, acht keer iemand uit de omgeving, zes keer een professional en één keer de politie.

Zwangerschap na verkrachting