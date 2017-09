Dit jaar al 110 warme dagen in Westdorpe

Het KNMI spreekt van een warme dag als de temperatuur boven de twintig graden uitkomt. In De Bilt werd woensdag de 100e warme dag van het jaar gemeten. Die mijlpaal werd sinds 1901 slechts acht keer eerder gehaald. Het record dateert van 2003, met 116 warme dagen.

Vlissingen telde dit jaar tot nu toe 86 warme dagen. Dat is ruim boven het lokale gemiddelde (65), maar nog altijd iets lager dan afgelopen jaar (90). In 2016 kwam het kwik in Westdorpe op 16 oktober nog een keer boven de 20 graden.