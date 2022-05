Vrijheid daar gaat het om vandaag, in het hart van het Bevrijdingsfestival Zeeland. Voor Alain Clark is dat: ,,Liefde laten heersen. Het is belangrijk om stil te staan bij het offer dat anderen hebben gegeven voor onze vrijheid. Dit is niet zomaar een festival, het gaat om onze vrijheid”, zei hij. Vrijheid is voor bezoeker Marjolein van Meggelen: ,,Zonder angst dingen doen die je leuk vindt, dat is voor mij vrijheid. Maar helaas kan nog niet iedereen dat, daarom is deze dag zo belangrijk.”