‘Dit is het moment. Tweede Kamer stemt vandaag over tolvrij maken Westerscheldetunnel: wie helpt mee?’

Te GastMIDDELBURG - Vandaag stemt de Tweede Kamer over een motie om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken. Barbara Oomen roept in deze Te Gast iedere Zeeuw op vandaag een Kamerlid te vragen ‘ja’ te zeggen tegen een tolvrije tunnel.

Vandaag, donderdag 2 juli, biedt ons een kans om een wel heel lang en breed gekoesterde wens te realiseren: een tolvrije tunnel. Hoeveel Zeeuwen dit willen bleek uit een motie die 50+, D66, CDA, VVD, SGP, PvdA en SP vorig jaar samen opstelden, met daarin ook nog eens de argumenten voor een tolvrije tunnel.

Het gaat om een essentiële verbinding, onderdeel van het Nederlands wegennet, een drempel voor ondernemers, een nadelig vestigingsklimaat en, uiteindelijk, ook om onrechtvaardigheid – nergens anders in Nederland moeten mensen tol betalen als zij niet om kunnen rijden. GroenLinks en de Partij voor de Dieren delen deze ‘tunnelvisie’, net zoals de PVV en FvD. Wie, in het digitaal archief van de provincie, zoekt op ‘tolvrije tunnel’ vindt stapels van deze moties, rapporten die allemaal dezelfde kant uitwijzen en brieven als die van de ZLTO, die laat zien dat de gemiddelde Zeeuws-Vlaamse boer gemiddeld 10.000 euro per jaar aan tol kwijt is.

Toevoegen aan compensatiepakket

Nu stemt Den Haag, vandaag, vlak voor het reces, voor een motie om juist dit toe te voegen aan het compensatiepakket. Een logische toevoeging, niet alleen omdat zoveel Zeeuwen dit zo graag willen. Het past helemaal in de visie-Wientjes op bereikbaarheid en structuurversterking: wie wil dat Vlissingen zich ontwikkelt sluit niet de achterdeur, wie Zeeland wil helpen houdt niet zo’n kloof in stand. Een goederenspoor in Zeeuws-Vlaanderen is mooi, maar mensen verbinden nog mooier. Is dat niet wat veel gevraagd, 450 miljoen euro op een donderdagmiddag, zeggen sommigen wellicht.

Dat siert de Zeeuwen natuurlijk: bescheidenheid, trots, eigen broek ophouden. Vanuit Zeeland bezien, als armste provincie van Nederland, met dertig keer minder op de bank dan Gelderland, lijkt het natuurlijk ook een enorm bedrag. Maar, zoals André Bosman al in 2018 zei over treinstation Amsterdam-Zuid: ‘Daar gaat 450 miljoen naartoe. Maar de tunnel naar Zeeuws-Vlaanderen betalen we zelf als Zeeland, terwijl dat toch een regio met de rest van Nederland verbindt’.

Meer bravoure tonen

Volledig scherm Barbara Oomen. © Guus Schoonewille Samen met Joba van den Berg vond hij toen dat Zeeland wel iets meer bravoure mocht tonen. Op de 3 miljard die het Rijk jaarlijks investeert in nieuwe wegen, 19 miljard in de komende jaren, valt het gevraagde bedrag best mee. Daarbij wordt steeds 450 miljoen genoemd, maar was de negatieve reserve van de Westerscheldetunnel alleen in 2018 nog niet eens een derde; 125 miljoen.



Daarbij gaat het ook niet om een gift, of een gunst, maar om een recht. Op gelijke behandeling, maar ook op toegang tot voorzieningen. Voor Zeeuws-Vlamingen zitten de rechtbank, het hoger onderwijs, het arbeidsbureau UWV, de seniorenkeuring voor het rijbewijs en veel andere voorzieningen nu achter een tolmuur. Onderzoekers koppelden de (uitzonderlijk hoge) eenzaamheidscijfers in Zeeuws-Vlaanderen al aan de 5 – 10 euro tol per doortocht. Wie het verhaal hoort van de tweeling, levend van het minimum, aan weerszijden van de Schelde, die elkaar alleen op tolvrije dagen ziet ,begrijpt hoe belangrijk verwezenlijking van dit recht is. Net als iedereen die het koor hoorde dat Rutte, in maart, op de melodie van ‘Over de Muur’ toe zong: ‘Alleen de vogels vliegen gratis naar de overkant, hoeven geen boot te halen en geen tol te betalen’.

Vandaag is het moment

Natuurlijk zet Zeeland het weer in het lobbydocument. En natuurlijk zullen weer alle Zeeuwen ijveren op juist dit punt in het programma van hun politieke partij terug te zien. Natuurlijk. Maar tegen de tijd van de verkiezingen is dat Haagse zoeklicht, dat nu heel even op Zeeland staat, allang weer gedraaid en zijn die hele diepe Haagse zakken behoorlijk leeg.

Nee, vandaag is het moment. De bal ligt voor een open doel, maar kan wel alleen met teamwerk ingeschoten. Nu was dat een van de mooie dingen in de reactie op de mariniers: de saamhorigheid die het losmaakte. Als nu iedere Zeeuw zijn of haar eigen Kamerlid, of een andere, vanochtend even mailt of belt, om te vragen om vanmiddag, met die hoofdelijke stemming nu eens gewoon ‘ja’ te zeggen. Dan gaat die bal erin. En kan van daaruit, bijvoorbeeld, dit najaar gevraagd worden om een Zeeuws partje van die begroting voor infrastructuur. Dan kan, kortom, de Kamer met reces, en wij wellicht allemaal volgend jaar tolvrij de zomer in.

Barbara Oomen uit Middelburg is oud-dean van het University College Roosevelt. Ze is nu hoogleraar sociologie van de mensenrechten aan de Universiteit van Utrecht. Oomen is door het bestuur van de PvdA Zeeland voorgedragen als kandidaat voor de Tweede Kamer voor de verkiezingen van maart 2021.