Dit is de Zeeuwse nachtwacht

Zeeuwse suikeroom redt ooghulp in Afrika

7:30 GOES - Het overkomt je niet dagelijks als redelijk arme goede doelenstichting. Een telefoontje krijgen met de vraag of je 100.000 euro wilt hebben. Het overkwam de Zeeuwse stichting Focus 2, die oogheelkundige hulp geeft op het platteland in Burkina Faso. ,,Dit is echt geweldig'', zegt Els Heijers, penningmeester. ,,We waren al voorzichtig in Burkina Faso aan het vertellen dat het over was want het geld raakt op.''