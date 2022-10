Dit is de week van boekenwurmen als Guus Janse uit Middelburg: ‘Lezen is even in je eentje genieten’

Voor de vakantie haalt hij bij de bieb altijd een stuk of zes nieuwe boeken. ,,Die heb ik binnen twee weken uit, als er geen te dikke tussen zitten. Als een boek bijna uit is, verheug ik me er al op om met een nieuwe te beginnen.” In mei won hij de Nationale Voorleeswedstrijd. ,,Dit jaar zit ik in de jury van de Zeeuwse voorronde”, vertelt Guus, die in groep 8 van de Regenboogschool zit. ,,Ik heb er zin in! Wat ik belangrijk vind is dat je ziet dat ze plezier hebben in het voorlezen en dat ze dat een beetje overdragen aan het publiek.” Hoe je dat dan doet, weet hij als voorleeskampioen natuurlijk als geen ander: ,,Regelmatig het publiek aankijken en op verschillende snelheden en hoogtes voorlezen”, aldus Guus. Wie hem in actie wil zien: woensdag 12 oktober vanaf 16.00 uur leest hij voor in De Drvkkerij in Middelburg.

Quote Als ik boeken lees, bedenk ik er een hele wereld bij Guus Janse, Nationaal voorleeskampioen

Alléén lezen is ‘even in je eentje genieten, in jezelf’, zegt Guus. ,,Ik vind boeken met weinig of geen plaatjes meestal het leukste. Omdat je dan in je hoofd alles erbij fantaseert. Bij games is dat al voor jou bedacht, dan hoef je alleen de controller nog te bedienen. Als ik boeken lees, bedenk ik er een hele wereld bij. Narnia bijvoorbeeld, dat was erg leuk.”

Kijk bij boeken die verfilmd zijn vooral niet eerst de film, is zijn tip. ,,Want daarna is je motivatie om het boek te lezen weg.” Thuis is hij net toe aan een nieuw boek. Nadat hij tot voorleeskampioen gekozen werd, heeft hij behoorlijk wat boekenbonnen cadeau gekregen. ,,Ik denk dat ik binnenkort weer eens naar De Drvkkerij ga voor een nieuw boek. Hier op school lees ik Bert Wiersema. Lekker spannend, een serie met veel delen. De Barbarossabunker heb ik net uit, nu lees ik het elfde deel, Het Monster van Loch Ness. De Grijze Jager-reeks vond ik ook heel leuk, die stond op de e-reader van papa.”

Lezen voor de toekomst

,,Als je kinderen laat ervaren dat lezen leuk is, maak je lezers voor de toekomst”, zegt Suzanne Krijger van Kibeo in Goes. Op scholen en bij de kinderopvang doen ze daar in deze Kinderboekenweek éxtra hun best voor.

Onderschat het belang van (voor)lezen niet, benadrukt Marianne Hamelink, taalspecialist van De Oude Vaart in Terneuzen en juf van groep 8. ,,Begrijpend lezen is je basis voor álle schoolvakken. Oók voor rekenen, want de rekenmethodes van nu zijn heel talig. De opdrachten zijn vaak kleine verhaaltjes die je goed moet begrijpen om de som te kunnen maken.”

Hamelink (55) heeft in de loop der jaren gezien hoe ‘lezen’ voor jongeren een andere betekenis kreeg. ,,Voor ons was lezen een vrijetijdsbesteding. Nu heeft het boek enorme concurrentie gekregen van gamen, televisie, YouTube, sociale media: dingen die sneller, leuker, makkelijker én visueler zijn. Er is een groep jongeren die het moeilijk vindt nog de concentratie op te brengen die nodig is om boeken te lezen, met lange lappen tekst die niet onderbroken worden door plaatjes. Je ziet schrijvers die daar op inspringen en boeken schrijven waarin tekeningen en tekst elkaar snel afwisselen, zoals de serie Leven van een loser. Maar ik heb in de klas ook échte boekenwurmen zitten, die helemaal in een boek kunnen opgaan.”