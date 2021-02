Dit is de nieuwe hoofdredacteur van de PZC: ‘De band met Zeeland is nooit weggeweest’

,,Ik ben opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen. Toen ik vier was, zijn we vanuit Overijssel hierheen verhuisd, omdat mijn vader bij Dow ging werken. Zoals dat vaak gaat, heb ik de provincie verlaten toen ik ging studeren. Maar de band is eigenlijk nooit weggeweest. We hebben familie hier en naarmate ik ouder werd, ging Zeeland toch weer meer trekken. Toen we hier ooit een weekendje waren, hebben we in een doldwaze romantische bui een caravan gekocht in Retranchement. Daardoor kregen we weer vaste voet aan de grond. Zeker afgelopen jaar was dat een fantastische plek, omdat je toch nergens anders heen kon."