'Dit is de ideale plek om schepen te ontgassen'

WEMELDINGE - John Warbout, ondernemer in Wemeldinge, kan er met zijn pet niet bij. ,,Het is te gek voor woorden dat toeristen naar Zeeland komen om zeehonden te spotten, terwijl even verderop binnenvaartschepen hun luiken open gooien en giftige dampen de lucht in blazen.’’ Hij wil er dan ook voor zorgen dat schepen in Wemeldinge kunnen ontgassen.

Om te voorkomen dat ladingen verontreinigd raken, moeten binnenvaartschepen na het lossen af van achtergebleven gassen. Dat ontgassen kan op een Koninklijke manier, via een ontgassingsinstallatie. Maar schepen kunnen ook – vaak illegaal - al varend de luiken open gooien. De giftige gassen komen dan in de atmosfeer terecht.

Uit eigen ervaring weet Warbout dat binnenvaartschepen regelmatig al varend giftige stoffen laten ontsnappen. Dat was de provincie Zeeland ook al opgevallen. Niet voor niets heeft ze dat per 1 juli verboden. Omdat er in Zeeland nog geen ontgassingsinstallatie is, heeft de provincie de branche tot 1 juli 2018 de tijd gegeven om er een te bouwen. Vanaf dan zullen de Regionale Uitvoeringsdienst en de waterpolitie gaan handhaven.

Ponton

Ondernemers staan nog niet in de rij om een installatie te bouwen. John Warbout van Oosterschelde Terminal Wemeldinge is tot nog toe de enige. De plek die hij in gedachten heeft is de Loswal in Wemeldinge. ,,Vrachtvervoerders vertellen me dat het een ideale, centrale plek is.''

Warbout wil een bestaand ponton gebruiken om een ontgassingsinstallatie te faciliteren. ,,Ik werk samen met een bedrijf in de haven van Antwerpen. Die stelt een mobiele ontgassingsinstallatie beschikbaar. De installatie staat op een vrachtwagen, rijdt het ponton op, haalt de gassen uit een schip, koelt die zodat ze vloeibaar worden en voert ze af naar Antwerpen voor verdere verwerking.’’

Bestemmingsplan

Warbout dient het plan binnenkort in bij de gemeente Kapelle. Die toetst of het bestemmingsplan een ontgassingsinstallatie toestaat. De eerste ambtelijke contacten daarover stemmen Warbout niet vrolijk. ,,In het ergste geval kan zo’n procedure een jaar gaan duren, met mogelijke inspraakprocedures. Weet je, ik ben inwoner van Wemeldinge, zit op de voetbal en doe er mijn boodschappen. Ik heb geen zin dat er veel gedoe over ontstaat. Laat me desnoods onder strenge controle een proef doen, zodat we zo snel mogelijk kunnen beginnen.’’

Of aan de Loswal schepen kunnen ontgassen, kan wethouder Evert Damen van de gemeente Kapelle nog niet zeggen. ,,In zijn algemeenheid is het zo dat niet alles aan de Loswal kan. Wat kan, is geregeld in het bestemmingsplan. De eerste vraag is of het plan binnen het bestemmingsplan past. Omdat ik het plan niet ken, weet ik dat niet.’’