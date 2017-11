Dit is de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Zeeland

VLISSINGEN - De waarde van Zeeuwse woningen is in 2017 opnieuw gestegen. Gemiddeld is een woning nu 197.000 euro waard. Vorig jaar was dat 4.000 euro minder. Ook landelijk steeg de waarde voor het tweede jaar op rij.

Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De geschatte waarde van woningen, op basis waarvan de WOZ-belasting wordt berekend, steeg in Zeeland met 2 procent.

Daarmee krabbelt de WOZ-waarde uit een dal. Zeven jaar geleden werd een Zeeuwse woning nog op 210.000 euro geschat. Sindsdien daalde dat bedrag jaarlijks tot het laagste niveau in 2015 (193.000 euro per woning).

Zeeland

De waarde van een woning is echter sterk afhankelijk van de gemeente. Zo is de 'WOZ' in Vlissingen al jaren het laagste van Zeeland. Dit jaar bedraagt die 151.000 euro. Op de tweede en derde laagste plaats van Zeeland staan Terneuzen (161.000) en Tholen (185.000).

De duurste huizen staan in de gemeente Veere met een gemiddelde van 262.000 euro. Gevolgd door Schouwen-Duiveland (231.000) en Kapelle (225.000).

Onderstaand een overzicht van alle gemiddelde waarden sinds 2008. (Kijk je op de app, klik hier)

Rest van Nederland

In heel Nederland steeg de gemiddelde WOZ-waarde voor het tweede jaar op rij en kwam uit op 216.000 euro per woning. Dat is 3,3 procent meer dan een jaar eerder. De gemiddelde WOZ-waarde in het hele land ligt nog bijna 11 procent onder het topniveau van 2010.

In Amsterdam is de gemiddelde WOZ-waarde van een woning nu 290.000 euro. In 2016 was dat nog 253.000 euro. De provincie Groningen heeft volgens het CBS met 157 duizend euro per huis de laagste gemiddelde WOZ-waarde.