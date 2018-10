Dit is de aftermovie van de Kustmarathon 2018

Een Spaanse vlag, gekaapt door een Zeeuwse scheepsjon­gen. Je kunt hem bewonderen in Middelburg

18:10 MIDDELBURG - Elk nadeel heeft zijn voordeel. Het Zeeuws Museum heeft het tapijt Zierikzee uitgeleend aan het Rijksmuseum in Amsterdam voor de expositie 80 Jaar Oorlog, de geboorte van Nederland. Daarmee is één van de topstukken van het museum voorlopig niet in Zeeland te zien. Om de lege plek in de tapijtenzaal op te vullen heeft het Rijksmuseum de vlag van een Spaans admiraalsschip te leen gegeven.