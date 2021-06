Dit huis is van drempel tot nok van hout: ‘Het geeft een heerlijk warm gevoel’

Een binnendijk bij Heinkenszand waar de lispelende populieren naar zomer klinken. We staan voor de zuidgevel, zo’n 7,5 meter hoog, helemaal opgetrokken uit vurenhout. Afkomstig uit Finland, voor elke gekapte boom wordt er een nieuwe geplant. Het hout is gekookt, onderhoud is niet nodig, het vergrijst. Om de temperatuur in het huis ook op tropische dagen aangenaam te houden, zitten er in die kopse kant kant geen ramen en deuren. Kees de Jonge wijst op de verschillende breedtes van de planken: ,,We wilden voorkomen dat de gevel op een schrootjeswand zou gaan lijken. Vandaar de verschillende maten. De planken zijn in wild verband gemonteerd, zonder vast ritme.” Echtgenote Mieneke deelt in het enthousiasme: ,,Het heeft zoiets simpels. Als een kind een huis tekent, zal het precies deze vorm hebben.”