Dit gaan we metéén doen na de coronacrisis

Wat gaat u als eerste doen als de coronacrisis voorbij is en de maatregelen worden versoepeld? Dat vroegen we u als lezers en daarop is veel gereageerd. Met stip op 1 staat ‘knuffelen’, meestal door grootouders met hun kleinkinderen. In bijna elke reactie klinkt door dat we vooral elkaar missen. Peter van Baal (51) uit Zierikzee wil een ‘Bevrijdingsfeest’ vieren als de crisis voorbij is. ,,Met alle dierbaren, maar ook andere bekenden en onbekenden, er een knalfeest van maken.” Lees hier een selectie uit de vele ingestuurde reacties. En hou vol, want de dag dat we elkaar weer mogen begroeten is er nog niet, maar komt zeker.

Als straks de coronamaatregelen voorbij zijn, ga ik zo snel mogelijk naar mijn kleinkind van net 3 jaar in Barendrecht toe. En hoop ik, net als vorig jaar, heerlijk met hem op het Vlissingse strand te kunnen spelen. Marjoke van Es (78 jaar) uit Middelburg.

Volledig scherm Lekker weer samen naar het Vlissingse strand! © Privéfoto

Volledig scherm Als de deur opengaat: allereerst weer eens fijn knuffelen. © Privéfoto Als de coronacrisis voorbij is, dan haal ik onze 18-jarige downdochter Julia op bij haar woning op PhilaAgaat en neem haar mee naar huis! En dan...als de deur open gaat, alleréérst elkaar knuffelen. Want hoe fijn skypen ook is en hoe goed ze ook verzorgd wordt...dát missen we allebei het meest! Helene de Korte (54 jaar) uit Biggekerke.

,,Wat wij als eerste zouden doen, mits alles echt als veilig kan worden beschouwd, is ons caravannetje pakken en een paar weekjes gaan kamperen. Gewoon zoals gewoonlijk in eigen land. Ik heb er heel de winter naar verlangd en naar toegeleefd. Heel jammer dat de ‘Big C’ roet in het eten gooit.Dus we zijn verstandig en blijven voorlopig thuis en houden ons strikt aan de regels! Adrie (69) en Saskia (57) Smalheer en hondje Rico (7) uit Westdorpe

Volledig scherm Jennifer Bolink. © Privéfoto Als de maatregelen rondom corona voorbij zijn en alles weer veilig is, dan zou ik graag weer naar de sportschool gaan! In het afgelopen jaar werkte ik keihard om de kilo’s die ik te veel met me meedroeg, eraf te sporten. Hoewel ik de sportschool oprecht haatte, vind ik het nu heerlijk om te sporten en m’n energie daarin kwijt te kunnen. Met het lekkere weer ga ik nu regelmatig een rondje hardlopen, maar dat is toch anders. Ik stuur een foto van twee jaar geleden en nu mee. Ik ben er zo trots op! Jennifer Bolink uit Kapelle

Als eerste ga ik naar mijn ouders op 29 april omdat ze dan 55 jaar getrouwd zijn... En ook omdat het dan mijn verjaardag is. Jolinda Vanbesien-Davidse (51 jaar) uit Oost-Souburg.

Volledig scherm Jolanda Band kan niet wachten tot ze weer op bezoek kan. © Privéfoto Als alles voorbij is, ga ik deze lieve mensen weer bezoeken van 85 en 86 jaar. Ze zitten in een verzorgingshuis en ik mis ze heel erg nu op dit moment. Ze staan hier met mijn zoontje op de foto. Jolanda Band (34 jaar) uit Goes.

Zeker eerst naar de kapper, want ik zei altijd: grijs haar moet kort zijn. Maar dan loop ik misschien met een staart. Maar het ‘leukste’ wat ik ga doen is naar de McDonalds. Met mijn 2 dochters, man en... kleindochter. Die is opgegroeid met de McDonalds, maar ik (sorry) vind het géén eten. Maar voor haar ga ik met z’n allen. Corrie van Gelder-Haddeman (63 jaar) uit Ouwerkerk.

Volledig scherm Terug naar de kust! © Privéfoto Dan wil ik terug naar de Zeeuwse kust! Beate (58 jaar) uit Keulen.

Als alles weer normaal is (en wie weet hoe lang dat nog gaat duren) geef ik een feest. Het liefst in de tuin met vrienden, kennissen en buren. Drankje, hapje, goede muziek op volume 8 van 10 en samen de wens uitspreken dat dit ons nóóóóit meer overkomt! Jaap Lagaay (67 jaar) uit ‘s-Heer-Hendrikskinderen.

Volledig scherm Opa en oma 'Trein' met de kleinkinderen. © Privéfoto Dan knuffelen wij onze kleinzoons Loek en Moos helemaal plat (nou ja, bijna). Want dat missen wij heeeeeel erg! Groetjes van opa en oma Trein. Margriet Modderman (58 jaar) uit Middelburg.

Als de coronacrisis voorbij is, ga ik na maanden living apart maar niet together weer naar mijn (lat)vriendin in Arnhem. Ik ben 71 jaar en zit mede door mijn medische achtergrond aan huis gekluisterd. Helaas kunnen wij dan ook niet bij elkaar zijn, aangezien je nooit zeker bent of zij het virus intussen ook niet heeft opgelopen. Op 5 maart jongstleden zat ik nog met m’n zoon in een volle Kuip. Ik ben niet bang, maar wel wat onzeker. En na een bezoek aan mijn vriendin, ga ik zo snel als mogelijk weer naar m’n cluppie in Rotterdam. Wim Meeuse (71 jaar) uit Middelburg.

Volledig scherm Snel naar de familiebistro. © Privéfoto Ergens een lekkere cappuccino drinken en eten bij de familiebistro in Axel. Ineke Sander uit Sas van Gent.

Als podotherapeut werk ik in de zorg. Hoe begrijpelijk de maatregelen ook zijn, het voelt zo niet natuurlijk. Om er nu niet te staan en je patiënten te helpen. Gelukkig is er veel begrip en vriendelijkheid bij de patiënten over onze situatie. Mensen hebben pijnklachten, of zijn diabetespatiënt met een verhoogd risico op voet-ulcera (wonden), het is mijn vak en passie om ze te helpen en nu kun je dit niet.... Dus ja. Zodra het mag gaan de deuren van de praktijk weer open en gaan wij weer ‘zorgen’ voor een goede voetgezondheid (samen met de fysiotherapeut, pedicure, huidtherapeut en vele andere contactberoepen die nu ook thuis zitten, zonder inkomen). Sandy Westerhof (44 jaar) uit Middelburg.

Volledig scherm Lekker trainen. © Privéfoto Trainen op de Oranjeplaat, lekker rustig. Jan van der Klooster (47 jaar) uit Arnemuiden.

Als alles weer mag, ga ik als eerste een terrasje doen met de kinderen die in Rotterdam wonen. Cindy Hemeryck (45 jaar) uit Middelburg.

Volledig scherm Samen in klederdracht. © Privéfoto Wat ik het meeste mis is: lachen, gieren, brullen en leuke dingen doen (zoals in klederdracht gaan) samen met mijn zussen die nog in Arnemuiden wonen. Ook de serieuze gesprekken mis ik. Op de foto sta ik in het midden en mijn zussen Crina Joziasse links en Neeltje Meulmeester rechts. Als allereerste zal er dan ook een gezellige samenkomst zijn. We gaan dan uitgebreid ergens eten en drinken om de verloren tijd in te halen. Zo steunen wij ook gelijk een horecagelegenheid. Adéla Kooi (56 jaar) uit Middelburg.

Als alles weer normaal is, dan ga ik een weekend weg naar mijn lievelingsstadje Valkenburg! Saowapak van Ginkel (48 jaar) uit Domburg

The best things in life aren’t things! Juist in deze tijd is dat besef nog groter. Uiteraard wil ik dan ook graag naar de kapper, mijn kleinzoontjes heel hard knuffelen, mijn moeder bezoeken en op vakantie naar Italië. Maar... Het was zo vanzelfsprekend dat we elke week een uurtje samen bezig waren in de Sportzalen in Reimerswaal. Als docent bewegen voor ouderen, op maandagmorgen in Waarde, woensdagmorgen in Kruiningen en op donderdagmorgen in Yerseke. Met de Reimerswaalse ‘ouderen’ werkten we samen aan de conditie, de lenigheid en kracht. BlijFit! Deze naam kreeg opeens een heel andere dimensie. We lachten samen, kletsten over de leuke dingen, maar deelden ook zorgen en verdrietige dingen met elkaar. Opeens kon het niet meer.... Ik mis ‘mijn’ dames en heren heel erg. Dus als alles voorbij is, gooien we de deuren van de zaal wijd open en zetten een muziekje aan. Ik kan niet wachten, maar het zal nog even duren. Marjolein Sinke uit Kruiningen.

Volledig scherm Anita: de kleinkinderen knuffelen! © Privéfoto Mijn kleinkinderen fijn knuffelen. Anita ten Cate (64 jaar) uit Renesse.

Sinds kort heb ik een leuke vriend. Wij zouden 15 maart uit eten gaan bij Grieks restaurant Onassis in Middelburg. Deze moesten de zaak sluiten om 18 uur, dus kon het niet doorgaan. Dus als eerste naar de Griek en daarna lekker bieren in 77. Diana de Wit (53 jaar) uit Oost-Souburg.

Volledig scherm Jayce en Jax. © Privéfoto Als de coronacrisis voorbij is, wil ik mijn lieve achterkleinzoontjes Jayce en Jax knuffelen. Thea Melse (74 jaar) uit Middelburg.

We hebben onze keuze nog niet definitief gemaakt, maar het zal gaan tussen een ontbijtje bij Van der Valk of een frietje eten onderweg. Ik kan niet wachten tot het zover is. Jolanda Traas (53 jaar) uit Hoogerheide.

Ik zou graag een bevrijdingsfeest willen organiseren, zodra het weer mag en kan. Met een grote barbecue bij ons voor de deur op het grasveld. En met alle dierbaren, maar ook andere bekenden en onbekenden, er een knalfeest van maken met barbecue, drinken en veel muziek. Peter van Baal (51 jaar) uit Zierikzee.

Volledig scherm Snel naar de kleindochter in Suriname. © Privéfoto Als de coronacrisis voorbij is, dan ga ik samen met mijn man gelijk onze vouchers omboeken bij TUI en stappen wij meteen in het vliegtuig naar Suriname om onze kersverse kleindochter Mayra te begroeten. Op 1 april is onze kleindochter in Paramaribo geboren en op 13 april zouden wij ernaartoe vliegen. Helaas, de coronacrisis gooide al onze plannen omver en wij moesten net als iedereen thuisblijven. We kunnen nu natuurlijk wel beeldbellen, maar je wilt ze toch zo snel mogelijk in je armen sluiten. Deze foto is dan ook heel bijzonder nu. Maar....zodra we mogen gaan we. Sarie Maat-Nijsse (56 jaar) uit Goes.

Ik ga soaren (paragliden) aan de kust bij Zoutelande. Dat mag nu helaas niet en in de ‘soarclub’ is onderling ook afgesproken dit niet te doen uit solidariteit met de hardwerkende verpleegkundigen en artsen. Paul Kreijne (52 jaar) uit Goes.

Volledig scherm Jan Braber laat zijn penseel spreken. © Jan Braber Mijn dagen zijn gevuld met het maken van schilderijen en beelden. Creatieve processen komen het best op gang in perioden dat alles zoveel mogelijk in balans is. En dat is waar in de tijd van de coronacrisis de verstoring plaatsvindt. Alhoewel mijn credo is ‘Uit chaos komt vaak iets moois tot stand’, dreigt de chaos van de coronacrisis toch naar mijn observatie in velerlei opzichten overheersend te worden. Dus wat ik doe als we straks weer wat meer kunnen. De balans trachten te herstellen en de wereld weer kleur te geven. Zo heb ik onlangs een zeilschip gemaakt. Een kleurig schilderij waarin vele elementen van het heden in zijn opgenomen. Zoals de strijd die de boot voert tegen de elementen van de natuur, het wit van de zorgverleners, het zwart daarnaast van het donkerste scenario, het rood van het virus en het tandwiel dat de zaak ook op economisch vlak aan de gang moet houden. Los daarvan is het gewoon een kleurrijk schilderij dat mensen vrolijkheid geeft. En ik wil u het graag meegeven om het kleurrijke en het positieve op de voorgrond te plaatsen. Kunst biedt hoop en perspectief. Jan Braber (70 jaar) uit Zonnemaire.

Volledig scherm Allereerst naar moeder in Gent. © Privéfoto Als de coronacrisis voorbij is, pak ik mijn auto en rij ik naar Gent. Ik mocht al die tijd niet naar mijn moeder die 10 april 94 wordt. Ik mag niet over de grens, dus niet eens zwaaien en dat valt zwaar. Ik ga ook mijn broer en zussen bedanken voor alle lieve dingen die ze wel hebben kunnen doen. Ilse de Feijter (65 jaar) uit Terneuzen.