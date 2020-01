Dit eten gaat niet in de kliko, maar kun je voor een leuk prijsje afhalen

De Spar in Sint Philipsland is een van de Zeeuwse winkels die elke dag enkele ‘magic boxes’ samenstellen. Daar gaan producten in die tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten. ,,Dat kan melk zijn, eieren of andere versartikelen”, vertelt supermarkt-eigenaar Jaap de Berg. ,,Maar soms gaat er ook wel een brood in, bijvoorbeeld. Het zijn allemaal goed bruikbare producten die we anders hadden moeten weggooien.” Een ‘magic-box’ kost vijf euro. Maar als je de inhoud normaal in de winkel zou moeten kopen, betaal je op zijn minst vijftien euro.