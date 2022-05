Discussie rond een stikstofkarretje: iedereen moet zijn steentje bijdragen, niet alleen de boer

MET VIDEO Verdachte aangehou­den voor brandstich­ting in Goese flat, bewoners kunnen wekenlang hun huis niet in

GOES - De politie heeft een verdachte aangehouden op verdenking van brandstichting in een appartementencomplex aan de Valckeslotlaan in Goes. Het gaat om een bewoner van de flat. Bewoners van acht appartementen kunnen waarschijnlijk wekenlang hun woning niet in.

22 mei