Discussie over tol tunnel laait op door gunstige financiën provincie

Fractievoorzitter Anita Pijpelink van de PvdA ging nog een stapje verder. Zij wil snel een onderzoek naar het aanzienlijk eerder tolvrij maken van de tunnel dan in 2033. ,,Tot nu toe gold hier de regel 'don't mention de tolvrije tunnel', maar het zou goed zijn voor de economie, de leefbaarheid en de bereikbaarheid in Zeeland om de tunnel eerder tolvrij te maken." Pijpelink zei niks te zien in het bevoordelen van bepaalde groepen gebruikers, zoals vrachtwagens.

Daarmee was het spel op de wagen. Hannie Kool (CDA) liet meteen weten graag verder te gaan in het denken over verlaging van de tarieven. Ton Veraart (D66) wees erop dat PvdA en CDA het over verschillende dingen hadden: de tol eerder afschaffen of nu de tarieven omlaag. Hij koos voor het laatste. ,,Het standpunt van D66 is niet mensen nu te laten betalen om anderen in de toekomst voordeel te geven." Daarmee zat hij op het spoor van het CDA. Ook Ger van Unen benadrukte dat er moet worden gekozen tussen lagere tarieven nu of het eerder tolvrij maken. Het bevoordelen van één groep zag zij ook niet zitten.