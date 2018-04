Discussie over tiny houses in Borsele barst los

Voor een dagje zélf de rechter: klas Sint Jansteen sluit project af

18:28 SINT JANSTEEN - ,,Juf, waar is mijn jurk en dat slabbetje?" De klas van groep 8 van basisschool Inghelosenberghe in Sint Jansteen was donderdag voor één dag ingericht als een rechtbank. In vier zaken speelden de leerlingen zelf alle rollen; van verdachte tot rechter en van griffier tot officier van justitie. Ze hadden zelfs mini-toga's en befjes aan.