Directie Verbrugge Terminals witheet over ‘verrassingsbezoek’ stakende werknemers: ‘Ze intimideren werkwillige collega’s’

,,Het ging om een verrassingsactie. De directie van Verbrugge was daar niet van gediend en wilde de collega’s uit Vlissingen niet op het terrein toelaten. Bij de poort werden we tegengehouden, maar de stakers uit Vlissingen liepen gewoon door. Ze konden zich in de kantine bij 60 Terneuzense collega's voegen. Tot nu toe hebben we nog geen politie gezien, dus het zal wel loslopen. Om een uur of één vertrekken we weer”, licht bestuurder Mirjam Leussen van CNV Vakmensen toe.