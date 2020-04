Directeur verwacht dat Film by the Sea in september doorgaat: ‘Het wordt wel puzzelen hoe’

‘Museumplan machinefa­briek is gekaapt door D66, slecht voorbeeld naar Den Haag'

16:31 MIDDELBURG - D66 heeft het plan voor een rijksmuseum in de machinefabriek in Vlissingen ‘gekaapt’ en voortijdig naar buiten gebracht. Volgens CDA, PvdA, VVD en 50 Plus is dat het slechte voorbeeld. Zo wordt de compensatie die Zeeland wil hebben voor het mislopen van de marinierskazerne op het spel gezet.