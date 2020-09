Directeur Verbrugge Terminals: als er een staking komt, kunnen we met kerst de poorten sluiten

Weer Trump of toch Biden? Amerika-deskundi­gen blikken vooruit op verkiezin­gen VS

14:14 MIDDELBURG - Wordt het toch weer Trump? Of lukt het Joe Biden om president van de Verenigde Staten te worden? In de aanloop naar de verkiezingen op 3 november brengt het Roosevelt Institute for American Studies in Middelburg via Youtube negen wekelijkse gesprekken over Amerika en de verkiezingen.